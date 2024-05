1/13 Getty/Webphoto

Il film Bridget Jones: Mad About the Boy, quarto capitolo della serie di commedie romantiche sulla single pasticciona Bridget Jones, vedrà il ritorno dell'iconica protagonista, Renée Zellweger, che per il primo episodio della saga aveva ottenuto la sua prima nomination agli Oscar. Ora Bridget, 51 anni, mamma di due bambini e in lutto per la morte dell'amato Mark Darcy (Colin Firth), cede ai consigli degli amici e si ributta nel mondo degli appuntamenti. Incontra così il trentenne Roxster, con il quale inizierà una relazione. Sarà lui il suo vero amore?

Bridget Jones 4, le prime immagini di Renée Zellweger sul set del film