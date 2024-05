Kinds of Kindness, il trailer del film con Emma Stone

Emma Stone danza con strane movenze accanto ad una Mustang in un parcheggio. Un gruppo di cani tenta di guidare un’automobile. Altre persone svengono, un corpo inerme viene trascinato via. In sottofondo suona Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics. Nel nuovo trailer di Kinds of Kindness, il film di Yorgos Lanthimos presentato in Concorso alla 77ª edizione del Festival di Cannes e in uscita nelle sale il 6 giugno, la favola dell'assurdo in tre atti prende forma. La pellicola racconterà tre storie interpretate dagli stessi attori in ruoli diversi. Nella prima, un uomo senza possibilità di scelta cerca di prendere il controllo sulla sua vita. Nella seconda, un poliziotto teme che la moglie, ritornata a casa dopo essere scomparsa in mare, sia una persona diversa. Nella terza, una donna va alla ricerca di qualcuno con speciali abilità e destinato a diventare una prodigiosa leader spirituale.