12/14 ©Getty

L'attrice, candidata otto volte al premio Oscar per i film Il mondo secondo Garp, Il grande freddo, Il migliore, Attrazione fatale, Le relazioni pericolose, Albert Nobbs, The Wife - Vivere nell'ombra e Elegia americana di Ron Howard, ha attualmente diversi lavori in post-produzione, come il thriller soprannaturale The Deliverance di Lee Daniel e la commedia d'azione Back in Action, che segna il primo film di Cameron Diaz in dieci anni e vede come protagonista anche Jamie Foxx

Glass Onion - Knives Out, il cast cerca di imitare Daniel Craig. VIDEO