Glass Onion – Knives Out, la nuova clip con Kate Hudson. VIDEO

L'attrice, bellissima nella nuova clip a bordo piscina del sequel di Knives Out, torna a lavorare con Kathryn Hahn dopo 19 anni

Dopo alcuni giorni di programmazione al cinema, l'atteso sequel di Knives Out approderà su Netflix il prossimo 23 dicembre 2022 (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Glass Onion – Knives Out (Glass Onion: A Knives Out Mistery il titolo originale), diretto da Rian Johnson, ritrova Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc per una nuova storia mistery che ricorda i gialli di Agatha Christie. In una nuova clip pubblicata online Kate Hudson sfoggia la sua splendida forma a bordo piscina e torna sulla scena con la collega Kathryn Hahn 19 anni dopo la commedia Come Farsi Lasciare in 10 Giorni.



Kate Hudson e Kathryn Hahn di nuovo insieme approfondimento Glass Onion - Knives Out, i character poster del film con Daniel Craig Il film è stato girato in gran parte sulla soleggiata isola greca di Spetses nell’estate 2021, “un’esperienza nutriente”, come l’ha definita Hudson in un’intervista, anche se “in Grecia c’è vento quindi i cappelli erano come un personaggio a sé stante. A un certo punto avevamo in testa 500 forcine per tenerli in testa, specialmente quello arancione”. Nella clip infatti l’attrice indossa un costume arancione con cappello in tinta, e raggiunge il personaggio di Kathryn Hahn distesa sul lettino. “Ci siamo molto divertiti a fare questo film. Non avevo mai lavorato con Daniel ma è una persona molto divertente e autoironica”. Kate Hudson nel film interpreta Birdie Jay, una top model diventata stilista, mentre Kathryn è la politica Claire Debella.

Glass Onion – Knives Out: la trama del film GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Benoit Blanc deve risolvere un nuovo mistero in una lussuosa proprietà che si trova su un’isola greca. Lì incontra un gruppo di persone che sono state invitate dal miliardario Miles Bron per una reunion annuale. Nel gruppo ci sono l’ex socio di quest’ultimo, la governatrice del Connecticut Clare Debella, lo scienziato Lionel Toussaint, la stilista Birdie Jay con l’assistente Peg, l’influencer Duke Cody e la sua fidanzata. Personaggi diversi, ognuno con i propri segreti e possibili moventi. Quando ci scappa il morto, infatti, tutti diventano sospettati e Blanc inizia a indagare per scovare il colpevole. Il cast stellare oltre Kate Hudson Il cast di Glass Onion comprende molte star oltre quelle già citate. Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Jessica Henwick, Madelyn Cline, regalano tutti interpretazioni ricche di sfumature e fondamentali per la costruzione della tensione e dell’intrigo al centro della sceneggiatura. Kate Hudson prossimamente la vedremo nel film Shriver di Michael Maren, e per chi è abbonato a Apple Tv+ la può ritrovare nella serie tv Truth Be Told al fianco di Octavia Spencer.