Glass Onion - Knives Out, il cast del nuovo film Netflix

Conosciamo meglio i protagonisti principali del mistery drama diretto da Rian Johnson, sequel di Knives Out - Cena con Delitto

Dopo il suo addio a James Bond, Daniel Craig ha scoperto il suo lato più ironico e nel sequel Glass Onion torna a vestire i panni del detective Benoit Blanc che indaga su un misterioso omicidio su un’isola greca. Elegante e affascinante, Blanc è un personaggio che Craig tornerà ad interpretare anche per il terzo film di Rian Johnson. Oltre ai vari Bond movies come Casino Royale, Spectre, Skyfall e Quantum of Solace, Craig lo ricordiamo più eccentrico in Logan Lucky di Soderbergh e il film d’avventura sci-fi Cowboys and Aliens

Edward Norton interpreta Miles Bron, il miliardario che invita i vari personaggi come suoi ospiti alla villa sull’isola greca di Spetses. Inventore e co-fondatore della società Alpha, Bron è un viziato tecnologico e carismatico. Nella sua carriera Norton ha recitato in diversi generi di film, da pellicole più autoriali come La 25° Ora di Spike Lee e Birdman di Inarritu, a cult come American History X e l’indimenticabile Fight Club. Recentemente lo abbiamo visto in diversi film di Wes Anderson come The Grand Budapest Hotel e l’ultimo The French Dispatch