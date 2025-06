Steven Spielberg ha concluso le riprese del nuovo film sci-fi

Il leggendario cineasta statunitense torna alla regia con un nuovo sci-fi: il film senza titolo è già pronto. Le riprese della nuova opera si sono concluse nelle scorse ore, come ha fatto sapere David Koepp, sceneggiatore storico e collaboratore di lunga data di Spielberg, nel corso della première mondiale di Jurassic World Rebirth



Steven Spielberg ha concluso le riprese del suo nuovo attesissimo film fantascientifico.

Il leggendario cineasta statunitense è tornato alla regia con un nuovo sci-fi, e il film - che è ancora senza titolo - è già pronto. Le riprese della nuova opera si sono concluse nelle scorse ore, come ha fatto sapere David Koepp, sceneggiatore storico e collaboratore di lunga data di Spielberg, nel corso della première mondiale di Jurassic World Rebirth. La notizia è stata riportata inizialmente dal magazine statunitense Deadline.

Il progetto sarà ancora privo di titolo ufficiale, d’accordo, ma è quindi già completato in fase di produzione.



Il film di fantascienza diretto da Steven Spielberg sarà distribuito da Universal e debutterà nelle sale cinematografiche il 12 giugno 2026.

La conferma da Koepp: "Abbiamo finito di girare" Durante un'intervista concessa a Deadline, David Koepp ha annunciato che il nuovo lungometraggio di Steven Spielberg ha concluso la fase di riprese. Le lavorazioni sul set si sono chiuse a fine maggio 2025, con il progetto già considerato "in archivio". "Abbiamo finito di girare circa tre settimane fa. Penso che sia fantastico", ha dichiarato lo sceneggiatore, sottolineando la soddisfazione per il risultato ottenuto. Pur non avendo svelato dettagli narrativi né il titolo dell'opera, Koepp ha lodato il lavoro del regista: "Onestamente, quello che fa così bene è combinare spettacolo grandioso con emozioni umane autentiche. In un modo che nessun altro regista riesce a fare. Questo film è un'esperienza molto emozionante", ha affermato Koepp.

Nuovo capitolo nella fantascienza targata Spielberg Il progetto, che ha preso forma con il titolo provvisorio Non-View, è stato avviato a febbraio 2025. La sceneggiatura, scritta da David Koepp, si basa su una storia originale ideata da Steven Spielberg. Si tratta del primo film di fantascienza diretto dal regista dopo Ready Player One, uscito nel 2018. La pellicola segna inoltre una riunione creativa tra Spielberg e Koepp, che non collaboravano in ambito registico dal 2008, anno di uscita di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.

Il cast del film include Emily Blunt come protagonista principale. Al suo fianco, un gruppo di interpreti composto da Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo e Wyatt Russell.