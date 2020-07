Il nuovo romanzo potrebbe confermare l’arrivo di un nuovo film di quella che è pronta a diventare una saga

Ernest Cline è finalmente pronto a trasformare “Ready Player One” in una saga fantascientifica. L’autore ha infatti terminato la scrittura di “Ready Player Two”, giunto ufficialmente in fase di lancio. La “Ballantine Books” ha annunciato il nuovo titolo, già disponibile in preordine. L’arrivo nelle librerie avverrà il 24 novembre 2020 negli Stati Uniti, ovvero nove anni dopo il primo capitolo.

approfondimento 10 film tratti da libri da vedere assolutamente Il romanzo cult si era rapidamente trasformato in un “must have” per tutti i nerd e geek, soprattutto quelli di una certa generazione. Si tratta di un testo che guarda innegabilmente al passato ma volge lo sguardo al futuro. Lo ha dimostrato ottimamente il film realizzato da Steven Spielberg, che ha aggiornato in parte alcuni riferimenti, modificando leggermente la trama e facendo esplodere il fenomeno nel mondo. Al di là del titolo e della data d’uscita, non è stato rivelato altro. Nessun accenno alla trama. Per il momento non resta far altro che ipotizzare. Difficile pensare che Ernest Cline possa rimuovere dalla storia il suo protagonista, Wade Watts. Questi potrebbe essere ancora al centro del romanzo, stavolta alle prese con molte più responsabilità.

approfondimento I 30 migliori film di fantascienza Alcuni fan hanno espresso sul web il proprio timore. C’è infatti chi ritiene che questo romanzo sia legato alla necessità di lanciare un sequel del film di Spielberg. Ernest Cline ha però specificato d’aver sempre avuto intenzione di rendere questa storia una saga. Ciò che il film ha fatto è stato dargli la spinta necessaria per accelerare il processo di scrittura, andato avanti per anni: “Ho sempre pensato di voler scrivere più testi sulla serie. Non avrei mai immaginato che il film sarebbe stato realizzato prima dell’uscita dei romanzi. Mi sono dovuto rimettere in marcia, riprendendo la scrittura”. Stando alle sue parole, non è da escludere anche l’arrivo di un terzo capitolo. Dati i tempi di scrittura di Cline però si potrebbe dover attendere altri 10 anni, circa.