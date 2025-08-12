All'asta la leggendaria chitarra Kramer di Eddie Van Halen

Lo strumento, suonato nel tour del 1982 e 1983, è un pezzo di storia del rock. Secondo Sotheby's, potrebbe arrivare a un prezzo finale compreso tra i 2 e i 3 milioni di dollari

Una chitarra che ha fatto la storia del rock

Eddie suonò quella chitarra verniciata di rosso, bianco e nero, in un'estetica heavy metal, nei suoi tour del 1982 e 1983 a Filadelfia, Caracas, Buenos Aires e San Paolo. Poi la regalò al suo amico e tecnico del suono Robin 'Rudy' Leiren, che la rivendette a Mick Mars, frontman e chitarrista della band metal Motley Crue, che tornò a farla suonare e la utilizzò per registrare nel 1989 l'album Doctor Feelgood.