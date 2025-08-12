All'asta la leggendaria chitarra Kramer di Eddie Van Halen

Lo strumento, suonato nel tour del 1982 e 1983, è un pezzo di storia del rock. Secondo Sotheby's, potrebbe arrivare a un prezzo finale compreso tra i 2 e i 3 milioni di dollari
Un pezzo di storia dell amusica va all'asta. Si tratta della chitarra 'Kramer' suonata da Eddie Van Halen al debutto nello storico tour del 1982 verrà venduta al miglior offerente il 28 ottobre da Sotheby's. Si prevede che lo strumento possa arrivare a un prezzo finale compreso tra i 2 e i 3 milioni di dollari.
Una chitarra che ha fatto la storia del rock
Eddie suonò quella chitarra verniciata di rosso, bianco e nero, in un'estetica heavy metal, nei suoi tour del 1982 e 1983 a Filadelfia, Caracas, Buenos Aires e San Paolo. Poi la regalò al suo amico e tecnico del suono Robin 'Rudy' Leiren, che la rivendette a Mick Mars, frontman e chitarrista della band metal Motley Crue, che tornò a farla suonare e la utilizzò per registrare nel 1989 l'album Doctor Feelgood.
Le altre chitarre milionarie
Se dovesse arrivare al prezzo ipotizzato, la chitarra di Eddie Van Halen non sarebbe comunque la più cara di sempre. Anzi, non riuscirebbe nemmeno a salire sul podio, preceduta dalla Fender Stratocaster di David Gilmour (venduta per 3,97 milioni di dollari nel 2019) e da due strumenti appartenuti entrambi a Kurt Cobain: una Fender Mustang venduta per 4,5 milioni di dollari nel 2022 e una Martin D-18 battuta a 6,1 milioni di dollari nel 2020.