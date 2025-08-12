Le Bambine, l'intervista alle registe del film italiano a Locarno

La pellicola è diretta da Valentina e Nicole Bertani. Racconta la storia di Lindra, che a 8 anni lascia la casa in Svizzera della nonna per trasferirsi in Italia con la mamma. Qui incontra due nuove amiche, con cui forma una banda per difendersi a vicenda circondate da genitori egoisti

Valentina e Nicole Bertani sono le registe di Le Bambine, unico film italiano in concorso al Festival di Locarno, che hanno anche sceneggiato con Maria Sole Limodio.

La trama Le bambine racconta la storia di Linda, bambina di 8 anni che lascia la villa svizzera della ricca nonna per trasferirsi in Italia con la madre Eva. Qui trova due nuove amiche, Azzurra e Marta, con cui forma una banda per proteggersi e difendersi a vicenda, circondate da genitori egoisti con sogni fragili, vicini pettegoli e una babysitter queer alla ricerca del proprio posto in un mondo omofobo.

Le registe “È un film sull’importanza degli incontri e su come scegliersi una propria famiglia ti possa salvare”, dice Nicola Bertani nell’intervista a Sky TG24 che potete vedere in testa a questo articolo. “Forse questo film racconta tutto sommato una famiglia queer, la famiglia che si scelgono le bambine per essere libere di essere se stesse e di essere o tornare, nel caso di Linda, bambine, le fa eco Valentina. Un film che “chiede agli adulti di essere più attenti nei confronti dei bambini”.