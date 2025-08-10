Locarno, Jackie Chan Pardo alla carriera: "A 71 anni combatto ancora"

Il racconto di Jackie Chan

“Ricordo un giorno di tanti, tanti anni fa - ha detto Jackie Chan nel suo discorso -. Mio padre stava cucinando per una grande cena all'ambasciata americana. Non avevo molto da fare in quel periodo, avevo 17 anni e stavo seduto in cucina a guardare mio padre cucinare tutto il giorno. All'improvviso lui si girò e mi disse: 'Figlio mio, io ho 60 anni e posso ancora cucinare. Tu potrai ancora combattere quando avrai 60 anni?'”. Chan racconta che la domanda lo spiazzò e lo lasciò pieno di dubbi, che ora, però, può sciogliere: “Non sapevo cosa dirgli, ero sotto shock. Ma ora sono sicuro: oggi ho 71 anni e posso ancora combattere". Nel suo intervento, l'attore ha poi lanciato un messaggio al mondo perché vi siano "amore e pace". E poi ha concluso in italiano: "Ti amo!", mandando baci al pubblico.