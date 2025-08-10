Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Locarno, Jackie Chan Pardo alla carriera: "A 71 anni combatto ancora"

Cinema

L'attore originario di Hong Kong ha raccontato al pubblico un aneddoto di quando, ancora giovane, il padre gli chiese se sarebbe stato in grado di fare lo stesso lavoro anche in età avanzata. E la risposta, oggi, è chiara

A 71 anni, con una carriera lunghissima e oltre 200 film sulle spalle, Jackie Chan non ha alcuna intenzione di fermarsi. Premiato al Locarno Film Festival con il Pardo alla Carriera, l’attore nato a Hong Kong si è presentato con due panda peluche prima di ricevere il riconoscimento sul palco di piazza Grande.

Un attore "geniale"

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del festival, ne ha lodato la “geniale” competenza nel settore e la capacità di coniugare “arti marziali e tempi comici”. E Jackie Chan ha tenuto un discorso davanti al pubblico, dicendo si sentirsi ancora pienamente in forma attraverso un aneddoto che risale alla sua adolescenza.

Leggi anche

Festival di Locarno, Emma Thompson: "Potevo uscire con Trump..."

Il racconto di Jackie Chan

“Ricordo un giorno di tanti, tanti anni fa - ha detto Jackie Chan nel suo discorso -. Mio padre stava cucinando per una grande cena all'ambasciata americana. Non avevo molto da fare in quel periodo, avevo 17 anni e stavo seduto in cucina a guardare mio padre cucinare tutto il giorno. All'improvviso lui si girò e mi disse: 'Figlio mio, io ho 60 anni e posso ancora cucinare. Tu potrai ancora combattere quando avrai 60 anni?'”. Chan racconta che la domanda lo spiazzò e lo lasciò pieno di dubbi, che ora, però, può sciogliere: “Non sapevo cosa dirgli, ero sotto shock. Ma ora sono sicuro: oggi ho 71 anni e posso ancora combattere". Nel suo intervento, l'attore ha poi lanciato un messaggio al mondo perché vi siano "amore e pace". E poi ha concluso in italiano: "Ti amo!", mandando baci al pubblico.

Leggi anche

Willem Dafoe incanta il Locarno Film Festival 2025

Spettacolo: Ultime notizie

Locarno, Jackie Chan Pardo alla carriera: "A 71 anni combatto ancora"

Cinema

L'attore originario di Hong Kong ha raccontato al pubblico un aneddoto di quando, ancora giovane,...

Sziget Festival, Jackie Mere: “La mia testardaggine mi ha portata qui”

Matteo Rossini

Calendario Pirelli, il backstage di The Cal 2026

Federica Pirchio

Calendario Pirelli 2026, le foto del backstage

Spettacolo

La nuova edizione di The Cal, a firma Sølve Sundsbø, è insieme bellezza, natura, emozioni e...

31 foto

Antonio Banderas compie 65 anni, frasi dei suoi film più belli. FOTO

Cinema

Nato a Malaga il 10 agosto 1960, ha debuttato come attore nel 1982 in "Labirinto di passione", di...

15 foto

Spettacolo: Per te