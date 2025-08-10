Locarno, Jackie Chan Pardo alla carriera: "A 71 anni combatto ancora"

L'attore originario di Hong Kong ha raccontato al pubblico un aneddoto di quando, ancora giovane, il padre gli chiese se sarebbe stato in grado di fare lo stesso lavoro anche in età avanzata. E la risposta, oggi, è chiara
A 71 anni, con una carriera lunghissima e oltre 200 film sulle spalle, Jackie Chan non ha alcuna intenzione di fermarsi. Premiato al Locarno Film Festival con il Pardo alla Carriera, l’attore nato a Hong Kong si è presentato con due panda peluche prima di ricevere il riconoscimento sul palco di piazza Grande.
Un attore "geniale"
Giona A. Nazzaro, direttore artistico del festival, ne ha lodato la “geniale” competenza nel settore e la capacità di coniugare “arti marziali e tempi comici”. E Jackie Chan ha tenuto un discorso davanti al pubblico, dicendo si sentirsi ancora pienamente in forma attraverso un aneddoto che risale alla sua adolescenza.
Il racconto di Jackie Chan
“Ricordo un giorno di tanti, tanti anni fa - ha detto Jackie Chan nel suo discorso -. Mio padre stava cucinando per una grande cena all'ambasciata americana. Non avevo molto da fare in quel periodo, avevo 17 anni e stavo seduto in cucina a guardare mio padre cucinare tutto il giorno. All'improvviso lui si girò e mi disse: 'Figlio mio, io ho 60 anni e posso ancora cucinare. Tu potrai ancora combattere quando avrai 60 anni?'”. Chan racconta che la domanda lo spiazzò e lo lasciò pieno di dubbi, che ora, però, può sciogliere: “Non sapevo cosa dirgli, ero sotto shock. Ma ora sono sicuro: oggi ho 71 anni e posso ancora combattere". Nel suo intervento, l'attore ha poi lanciato un messaggio al mondo perché vi siano "amore e pace". E poi ha concluso in italiano: "Ti amo!", mandando baci al pubblico.