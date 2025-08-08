Willem Dafoe incanta il Locarno Film Festival 2025

Presentato in Piazza Grande al Locarno Film Festival, The Birthday Party di Miguel Angel Jimenez vede Willem Dafoe nei panni di un magnate mediterraneo alle prese con l’eredità e il conflitto con la figlia. L’attore riflette sulla tossicità del potere e su come l’ambizione possa trasformare il successo in rovina

La luce calda della Piazza Grande, il vento leggero che arriva dal lago e, sul grande schermo, Willem Dafoe in abito di lino bianco, pronto a incarnare il fascino ambiguo e pericoloso di un magnate mediterraneo. È stata questa l’atmosfera che ieri sera, 7 agosto, ha accolto la première di The Birthday Party al Locarno Film Festival, trasformando la proiezione in un incontro tra cinema d’autore e grande spettacolo sotto le stelle.

"Si può costruire anche un impero, ma se non si sta attenti, se non si ha senso critico, se non ci si controlla e non si mantiene un equilibrio… ci si dimentica l’intenzione iniziale e si crea un incubo". Con queste parole, pronunciate a Variety, Dafoe ha raccontato la chiave di lettura del film diretto da Miguel Angel Jimenez.

Ambientato negli anni Settanta, The Birthday Party segue Marcos Timoleon (Dafoe), magnate in stile Aristotele Onassis che vive su un’isola privata nel Mediterraneo. In occasione del compleanno della figlia Sofia (Vic Carmen Sonne), unica erede, organizza una festa sontuosa popolata da ospiti dai secondi fini. Mentre il padre è pronto a rivelare una decisione cruciale per il suo futuro, la ragazza ha ben altre rivelazioni da fare: lo scontro è inevitabile e le conseguenze irreversibili.