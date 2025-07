Locarno Film Festival 2025, il programma completo con tutti i film

Il cinema contemporaneo si dà appuntamento ai piedi delle Alpi con il Locarno Film Festival 2025, la 78esima edizione della celebre kermesse cinematografica, di cui vi sveliamo di seguito il programma completo, con tutte le pellicole sia in concorso sia fuori concorso

Con una programmazione che si preannuncia come una delle più ricche e ambiziose degli ultimi anni, il Locarno Film Festival ha ufficialmente alzato il sipario sulla sua 78esima edizione. La conferenza stampa di presentazione ha svelato i titoli selezionati per le tre sezioni competitive principali, oltre a una vasta offerta di film fuori concorso, per un totale di 99 prime mondiali. Dal 6 al 16 agosto 2025, la città svizzera di Locarno si trasformerà ancora una volta in un crocevia internazionale del grande schermo, tra avanguardia, tradizione e stelle di prima grandezza.

Una visione condivisa del cinema contemporaneo "Un cinema giocoso e pericoloso, che si assume molti rischi, ma anche un cinema che non dimentica di ridere e di irridere, e di interrogare la storia in tutti i suoi aspetti", ha affermato Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival. Con queste parole, ha tracciato l'identità di una selezione che punta tutto sulla contemporaneità, rifiutando ogni nostalgia e aprendo le porte a una pluralità di linguaggi e visioni. Secondo Nazzaro, si tratta di un cinema "necessario", pensato per la sala e per l'esperienza collettiva, un'esperienza che resta "profondamente legata al piacere e al senso di appartenenza a una comunità".

Piazza Grande: emozioni sotto le stelle Cuore pulsante del festival, la celebre Piazza Grande ospiterà ogni sera migliaia di spettatori, che assisteranno a proiezioni all'aperto in un contesto unico. In cartellone sono previsti 14 film, tra cui 4 in anteprima mondiale e 2 in prima internazionale. Un palcoscenico eccezionale per racconti umani intensi, capaci di attrarre il grande pubblico senza rinunciare alla qualità artistica.

Concorso Internazionale: il futuro dell'arte cinematografica Diciassette titoli provenienti da ogni angolo del mondo, tutti in prima mondiale, compongono il Concorso Internazionale. In questa sezione, registi affermati e nuovi talenti si incontrano in una competizione che punta a disegnare le nuove rotte del linguaggio cinematografico. Il Pardo d'Oro sarà il riconoscimento simbolico per un cinema che sa coniugare forma e contenuto, innovazione e profondità.

Cineasti del Presente: nuovi sguardi, nuove strade Spazio d'elezione per le opere prime e seconde, il Concorso Cineasti del Presente raccoglie 15 film, anch'essi tutti presentati in anteprima mondiale. Qui si coltivano le promesse del domani, in un dialogo continuo con le urgenze del presente e con uno sguardo sempre rivolto in avanti. Fuori Concorso: laboratorio delle possibilità Il Fuori Concorso è il territorio dove sperimentazione e libertà creativa trovano massima espressione. I 14 film selezionati (12 in anteprima mondiale e uno in prima internazionale) si muovono tra i generi più diversi, rimescolando codici e forme, dando vita a un cinema che rompe gli schemi e propone nuove possibilità espressive. Histoire(s) du Cinema: il passato rivisitato La sezione Histoire(s) du Cinema propone 15 film che esplorano percorsi poco battuti della storia cinematografica. Tra restauri di grandi classici e riscoperte di opere poco note, questa sezione si conferma come uno spazio di riflessione e rilettura del patrimonio filmico mondiale.

Pardi di Domani: il cinema che verrà Pardi di Domani rappresenta uno degli assi portanti della missione del Locarno Film Festival. Quest’anno, la sezione presenta 40 anteprime mondiali provenienti da 25 paesi e articolate in tre diversi concorsi. Il Concorso Nazionale e quello Internazionale offrono uno spazio privilegiato per la scoperta di nuovi autori, mentre il Concorso Corti d’Autore mostra come anche il formato breve possa generare opere di straordinario valore, capaci di emozionare e sorprendere. Retrospettiva: omaggio al cinema britannico del dopoguerra La Retrospettiva del 2025, intitolata Great Expectations, celebra il cinema britannico del secondo dopoguerra. Un viaggio tra pellicole restaurate digitalmente e copie provenienti dalla collezione del BFI National Archive, che quest’anno celebra il 90° anniversario. Le retrospettive del Locarno Film Festival sono da sempre un punto di riferimento per studiosi, appassionati e professionisti del settore, e anche in questa edizione si confermano appuntamento imprescindibile. Locarno Kids Screenings: educare lo sguardo Pensata per il pubblico più giovane, la sezione Locarno Kids Screenings propone un percorso di avvicinamento al linguaggio cinematografico attraverso 4 prime mondiali e 2 prime internazionali. Tra le proposte più attese figura la prima svizzera di Mary Anning, chasseuse de fossiles (2025), il nuovo film d’animazione di Marcel Barelli, insignito quest’anno del Locarno Kids Award presentato dalla Mobiliare. Approfondimento Locarno Film Festival, Paz Vega debutta da regista con il film Rita

Open Doors Screenings: una finestra sull’Africa Open Doors inaugura un ciclo quadriennale dedicato a 42 paesi del continente africano, offrendo uno spaccato delle produzioni indipendenti più significative dell’area. Otto lungometraggi e cinque cortometraggi compongono la selezione di quest’anno, un’occasione preziosa per scoprire storie, estetiche e prospettive ancora poco note al grande pubblico. Le sezioni indipendenti: tra critica e identità nazionale Due sezioni indipendenti completano il panorama del Festival. La Semaine de la Critique porta sullo schermo sette documentari selezionati dall’Associazione Svizzera dei Giornalisti Cinematografici, presentati in anteprima mondiale o internazionale. Panorama Suisse raccoglie invece il meglio della recente produzione elvetica, con dieci lungometraggi e due cortometraggi scelti da una commissione che include rappresentanti delle Giornate di Soletta, dell’Accademia del Cinema Svizzero e di SWISS FILMS. Un festival accessibile: biglietti, trasporti e iniziative digitali I biglietti per Locarno78 sono disponibili online tramite il Ticket Shop o acquistabili presso tutti gli info point attivi durante la manifestazione. Il pubblico avrà la possibilità di votare per assegnare il Prix du Public UBS tramite il sito web del Festival o attraverso i QR code riportati sui biglietti e sulla retrocopertina di Pardo, il quotidiano cartaceo distribuito durante i giorni dell’evento.

Grazie a una solida rete ferroviaria, Locarno è comodamente raggiungibile da tutta la Svizzera e dall’Europa. In collaborazione con le FFS, ogni biglietto o abbonamento al Festival include l’accesso gratuito al trasporto pubblico in Ticino e nel Moesano. Inoltre, ogni notte alle 2 partirà da Locarno un treno speciale in direzione Lugano-Mendrisio. I viaggiatori provenienti dalla Svizzera tedesca o francese potranno usufruire di uno sconto del 20% sul Day Pass grazie alla partnership con Railaway FFS. La 78esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 6 al 16 agosto 2025, pronta a offrire, ancora una volta, uno sguardo originale e appassionato sul cinema del presente.

Di seguito, trovate tutti i film in concorso nelle varie sezioni del Locarno Film Festival 2025

Concorso Internazionale As estações (The Seasons) by Maureen Fazendeiro – Portugal, France, Spain, Austria – 2025

World premiere Bog neće pomoći (God Will Not Help) by Hana Jušić – Croatia, Italy, Romania, Greece, France, Slovenia – 2025

World premiere Donkey days by Rosanne Pel – Netherlands, Germany – 2025

World premiere Dracula by Radu Jude – Romania, Austria, Luxembourg – 2025

World premiere Dry leaf by Alexandre Koberidze – Germany, Georgia – 2025

World premiere Le bambine (Mosquitoes) by Valentina Bertani, Nicole Bertani – Italy, Switzerland, France – 2025

World premiere Le lac by Fabrice Aragno – Switzerland – 2025

World premiere Linije želje (Desire Lines) by Dane Komljen – Serbia, Bosnia-Herzegovina, Netherlands, Croatia, Germany – 2025

World premiere Mare's nest by Ben Rivers – United Kingdom, France, Canada – 2025

World premiere Mektoub, my love: Canto due by Abdellatif Kechiche – France – 2025

World premiere Sehnsucht in Sangerhausen (Phantoms of July) by Julian Radlmaier – Germany – 2025

World premiere Solomamma by Janicke Askevold – Norway, Latvia, Lithuania, Denmark, Finland – 2025

World premiere Sorella di clausura by Ivana Mladenović – Romania, Serbia, Italy, Spain – 2025

World premiere Tabi to hibi (Two Seasons, Two Strangers) by Sho Miyake – Japan – 2025

World premiere Tales of the wounded land by Abbas Fahdel – Lebanon – 2025

World premiere White snail by Elsa Kremser, Levin Peter – Austria, Germany – 2025

World premiere With Hasan in Gaza by Kamal Aljafari – Palestine, Germany, France, Qatar – 2025

Concorso Cineasti del Presente

Concorso Cineasti del Presente Affection affection by Alexia Walther, Maxime Matray – France – 2025

World premiere Balearic by Ion de Sosa – Spain, France – 2025

World premiere Becoming by Zhannat Alshanova – France, Kazakhstan, Netherlands, Lithuania, Sweden – 2025

World premiere Blue heron by Sophy Romvari – Canada, Hungary – 2025

World premiere Don’t let the sun by Jacqueline Zünd – Switzerland, Italy – 2025

World premiere Fantasy by Kukla – Slovenia, North Macedonia – 2025

World premiere Folichonneries (Follies) by Eric K. Boulianne – Canada – 2025

World premiere Gioia mia (Sweetheart) by Margherita Spampinato – Italy – 2025

World premiere Hijo mayor by Cecilia Kang – Argentina, France – 2025

World premiere Nu mă lăsa să mor (Don’t Let Me Die) by Andrei Epure – Romania, Bulgaria, France – 2025

World premiere Olivia by Sofia Petersen – Argentina, United Kingdom, Spain – 2025

World premiere The fin by Park Syeyoung – South Korea, Germany, Qatar – 2025

World premiere The plant from the Canaries by Ruan Lan-Xi – Germany – 2025

World premiere Tóc, giấy và nước… (Hair, Paper, Water…) by Nicolas Graux, Trương Minh Quý – Belgium, France, Vietnam – 2025

World premiere Un balcon à Limoges (A Balcony in Limoges) by Jérôme Reybaud – France – 2025

Pardi di Domani – Concorso Corti d'Autore

Pardi di Domani – Concorso Corti d’Autore A very straight neck by Neo Sora – Japan, China – 2025

World premiere Cairo streets by Abdellah Taïa – France – 2025

World premiere Histerični napad smeha (Hysterical Fit of Laughter) by Dušan Zorić, Matija Gluščević – Serbia, Croatia – 2025

World premiere Index by Radu Muntean – Romania – 2025

World premiere Nang Norn (The Sleeping Beauty) by Mattie Do – USA, Laos, Thailand – 2025

World premiere Slet 1988 by Marta Popivoda – Germany, France, Serbia – 2025

World premiere Solitudes by Ryan McKenna – Canada – 2025

World premiere Späternte (Late Harvest) by Katharina Huber – Germany – 2025

World premiere Su cane est su miu (The Dog is My Dog) by Salvatore Mereu – Italy – 2025

World premiere Une fenêtre plein sud (A South Facing Window) by Lkhagvadulam Purev-Ochir – France, Mongolia – 2025

Pardi di Domani – Concorso Internazionale

Pardi di Domani – Concorso Internazionale Baisanos by Andrés Khamis Giacoman, Francisca Khamis Giacoman – Chile, Spain, Palestine – 2025

World premiere Bleifrei 95 (Unleaded 95) by Emma Hütt, Tina Emy Muffler – Austria, Germany – 2025

World premiere Blind, ins Auge (Blind into the Eye) by Atefeh Kheirabadi, Mehrad Sepahnia – Germany, Iran – 2025

World premiere Boa by Alexandre Dostie – Canada, France – 2025

World premiere Ce qu'on laisse derrière (What We Leave Behind) by Alexandra Myotte, Jean-Sébastien Hamel – Canada – 2025

World premiere Die uniformierten (The Uniformed) by Timon Ott – Germany – 2025

World premiere Eldorado by Anton Bialas – France – 2025

World premiere Force times displacement by Angel Wu – Taiwan – 2025

World premiere Honey, my love, so sweet by JT Trinidad – Philippines – 2025

World premiere Hyena by Altay Ulan Yang – USA – 2025

World premiere Jolie petite histoire (Happily Ever After) by Elodie Beaumont Tarillon – France – 2025

World premiere Koze! (Goats!) by Tonći Gaćina – Croatia, France – 2025

World premiere Plàncton (Plancton) by Irene Moray – Spain, France – 2025

World premiere Poluotok (Peninsula) by David Gašo – Croatia – 2025

World premiere Primera enseñanza (Primary Education) by Aria Sánchez, Marina Meira – Cuba, Spain – 2025

World premiere Randaghi by Enrico Motti, Emanuele Motti – Italy – 2025

World premiere Still playing by Mohamed Mesbah – France – 2025

World premiere Un ciel si bas (A Sky So Low) by Joachim Michaux – Belgium, France – 2025

World premiere Una vez en un cuerpo (Once in a Body) by María Cristina Pérez González – Colombia, USA – 2025

World premiere Yo yo by Mohammadreza Mayghani – Iran, France – 2025

World premiere Pardi di Domani – Concorso Nazionale Air horse one by Lasse Linder – Switzerland, Belgium – 2025

World premiere Ich bin nicht sicher (I’m Not Sure) by Luisa Zürcher – Switzerland – 2025

World premiere L'avant-poste 21 by Camille Surdez – Switzerland – 2025

World premiere Les dieux (The Gods) by Anas Sareen – Switzerland – 2025

World premiere Lost touch by Justine Klaiber – Switzerland – 2025

World premiere Nest by Stefania Burla – Switzerland – 2025

World premiere Noirs matins (Black Mornings) by David Gonseth – Switzerland – 2025

World premiere O Rio de Janeiro continua lindo (Rio Remains Beautiful) by Felipe Casanova – Belgium, Brazil, Switzerland – 2025

World premiere Tusen toner by Francesco Poloni – Switzerland – 2025

World premiere Yonne by Julietta Korbel, Yan Ciszewski – Switzerland, France – 2025

World premiere Fuori Concorso Bobò by Pippo Delbono – Italy – 2025

World premiere Deathstalker by Steven Kostanski – Canada – 2025

World premiere E by Anna Eriksson – Finland – 2025

World premiere Exile by Mehdi Hmili – Tunisia, Luxembourg, France, Qatar, Saudi Arabia – 2025

World premiere I live here now by Julie Pacino – USA – 2025

European premiere Il vangelo di Giuda (Judas' Gospel) by Giulio Base – Italy, Poland – 2025

World premiere Keep quiet by Vincent Grashaw – USA – 2025

World premiere Kerouac’s road: The Beat of a Nation by Ebs Burnough – United Kingdom, USA – 2025

International premiere Le chantier by Jean-Stéphane Bron – France, Switzerland – 2025

World premiere Legend of the happy worker by Duwayne Dunham – USA – 2025

World premiere NOVA '78 by Aaron Brookner, Rodrigo Areias – United Kingdom, Portugal – 2025

World premiere Silence by Eduardo Casanova – Spain – 2025

World premiere Some notes on the current situation by Eran Kolirin – Israel – 2025

World premiere The deal by Jean-Stéphane Bron – Switzerland, France, Luxembourg, Belgium – 2025

World premiere

Fuori Concorso