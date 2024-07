Festival di Locarno 2024, il programma della 77esima edizione

È stata presentata oggi in conferenza stampa la selezione ufficiale della 77esima edizione del Locarno Film Festival, che vedrà gli attesissimi film in concorso al fianco delle sezioni non competitive La kermesse si svolgerà dal 7 al 17 agosto

«Per Locarno77 guardiamo con grande soddisfazione e attesa a una selezione ufficiale che siamo convinti rappresenti il meglio del cinema contemporaneo. Con questo programma abbiamo tenuto a valorizzare soprattutto opere che, oltre ad ampliare le possibilità della settima arte, cercano di innescare in modo consapevole la scintilla di un confronto più significativo con il pubblico. È così che il Festival può continuare a offrirsi come piattaforma per un dialogo veramente intersezionale. Accanto ai grandi nomi già affermati, la selezione propone quelli di nuovi registi che, grazie ai loro film, riteniamo destinati a giocare un ruolo importante nel futuro. Siamo anche particolarmente orgogliosi del titolo di apertura Le Déluge, opera seconda di Gianluca Jodice che ricostruisce i giorni finali della vita di Maria Antonietta e Luigi XVI. Un film arricchito dalle interpretazioni strepitose di Mélanie Laurent e Guillaume Canet, due magnifiche star che omaggeremo con l'ambito Excellence Award Davide Campari.»

THE SEED OF THE SACRED FIG by Mohammad Rasoulof

THE PIANO by Jane Campion

SUYOOCHEON (BY THE STREAM) by Hong Sangsoo

FOGO DO VENTO (FIRE OF WIND) by Marta Mateus

Nel Concorso Internazionale 17 film provenienti da tutto il mondo e presentati in prima mondiale, competono per il Pardo d’Oro. Qui viene presentato il meglio del panorama cinematografico contemporaneo, qui autori affermati e talenti emergenti, forme classiche e sperimentali tracciano i nuovi territori dell’arte cinematografica.

KOUTÉ VWA (LISTEN TO THE VOICES)

KADA JE ZAZVONIO TELEFON (WHEN THE PHONE RANG)

CRICKETS, IT’S YOUR TURN by Olga Korotko

Pardi di Domani

Terreno di ricerca espressiva e poetica in formati innovativi, la sezione Pardi di Domani presenta corti e mediometraggi in prima mondiale o internazionale, tracciando le vie inesplorate che il cinema di domani potrebbe percorrere. La sezione si articola in tre concorsi: il Concorso Internazionale, che accoglie opere di talenti emergenti da tutto il mondo; il Concorso Nazionale, riservato alle produzioni elvetiche; e il Concorso Corti d’Autore, dedicato alle opere brevi di cineasti già̀ affermati. Un totale di 40 film, tutti presentati in prima mondiale.

Pardi di Domani – Concorso Internazionale

400 CASSETTES by Thelyia Petraki – Greece, Germany – 2024

B(L)IND THE SACRIFICE by Nakhane – South Africa – 2024

DESPRE IMPOSIBILITATEA UNUI OMAGIU (ON THE IMPOSSIBILITY OF AN HOMAGE) by Xandra Popescu – Romania, Germany – 2024

DULL SPOTS OF GREENISH COLOURS by Sasha Svirsky – Germany – 2024

FREAK by Claire Barnett – USA – 2024

GENDER REVEAL by Mo Matton – Canada – 2024

GIMN CHUME (HYMN OF THE PLAGUE) by Ataka51 – Germany, Russia – 2024

ICEBERGS by Carlos Pereira – Germany – 2024

LINNUD LÄINUD (ON WEARY WINGS GO BY) by Anu-Laura Tuttelberg – Estonia, Lithuania – 2024

LUDWIG (POWER INFERNO) by Anton Bialas – France – 2024

MOTHER IS A NATURAL SINNER by Boris Hadžija, Hoda Taheri – Germany, Iran – 2024

PUNTER by Jason Adam Maselle – South Africa, USA – 2024

QUE TE VAYA BONITO, RICO by Joel Alfonso Vargas – United Kingdom, USA – 2024

RAZEH–DEL by Maryam Tafakory – Iran, United Kingdom, Italy – 2024

SOLEIL GRIS by Camille Monnier – France, Belgium – 2024

THE CAVALRY by Alina Orlov – Canada, USA, Israel – 2024

THE FORM by Melika Pazouki – Iran – 2024

THE NATURE OF DOGS by Pom Bunsermvicha – Thailand, USA, Singapore, Hong Kong – 2024

WASHHH by Mickey Lai – Malaysia, Ireland – 2024

WHAT MARY DIDN’T KNOW by Konstantina Kotzamani – France, Greece, Sweden – 202

Pardi di Domani – Concorso Nazionale

BETTER NOT KILL THE GROOVE by Jonathan Leggett – Switzerland – 2024

LOOKING SHE SAID I FORGET by Naomi Pacifique – Switzerland, Netherlands – 2024

LUX CARNE by Gabriel Grosclaude – Switzerland – 2024

MAMAN DANSE by Mégane Brügger – Switzerland – 2024

MÉTROPOLE by Theo Kunz – Switzerland – 2024

PROGRESS MINING by Gabriel Böhmer – United Kingdom, Switzerland – 2024

REVIER by Felix Scherrer – Switzerland – 2024

SANS VOIX by Samuel Patthey – Switzerland – 2024

SKY ROGERS: MANAGER DE STARS by Ciel Sourdeau – Switzerland – 2024

TINDERBOYS by Sarah Bucher, Carlos Tapia – Switzerland – 2024

Pardi di Domani – Concorso Corti d’Autore

1 HIJO & 1 PADRE by Andrés Ramírez Pulido – France, Colombia – 2024

CHOU HE ZHUANG (LIKE WHAT WOULD SORROW LOOK) by Hao Zhou – 2024

GWE–IN ESI JEONGCHE (THE MASKED MONSTER) by Syeyoung Park – South Korea – 2024

JOURS AVANT LA MORT DE NICKY by Denis Côté – Canada – 2024

LA FILLE QUI EXPLOSE by Caroline Poggi, Jonathan Vinel – France – 2024

LES BOUCHES by Valentin Merz – Switzerland, Mexico – 2024

MY LIFE IS WIND (A LETTER) by Anahita Ghazvinizadeh – USA, Sweden – 2024

PRACTICE, PRACTICE, PRACTICE by Kevin Jerome Everson – USA – 2024

REVOLVING ROUNDS by Johann Lurf, Christina Jauernik – Austria – 2024

UPSHOT by Maha Haj – Palestine, Italy, France – 2024