Humane - Sky Cinema Uno. L’esordio alla regia in un lungometraggio di Caitlin Cronenberg, figlia del grande David, è una satira distopica con Jay Baruchel e Peter Gallagher, in uscita il 30 luglio. La Terra è sull’orlo della catastrofe climatica quando un giornalista in pensione invita a casa i suoi figli per annunciare loro l’intenzione di entrare a far parte del programma di eutanasia messo in piedi dal governo. Il piano dell’uomo, però, va storto, e tra i suoi figli esplodono tensioni e caos, rendendo la fine del mondo peggiore per questa strana famiglia