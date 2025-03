Il regista torna al cinema gotico con un lungometraggio in bianco e nero ambientato negli anni Quaranta alla vigilia della liberazione. Dal Midwest americano all’Emilia Romagna, una storia d’amore, orrore e fantasmi con Filippo Scotti, attualmente nelle sale cinematografiche

E' uscito nella sale cinematografiche italiena L’orto americano, il film di chiusura della ottantunesima Mostra del cinema di Venezia, (LO SPECIALE) ambientato durante liberazione dell’Italia a opera degli alleati. Pupi Avati torna al genere gotico e soprattutto torna al Lido per la decima volta: un autentico record. Dopo il capolavoro La casa dalle finestre che ridono, Zeder, Il Signor Diavolo, un nuovo viaggio nell’incubo. Ma questa volta il cineasta impreziosisce il lungometraggio con una prima parte girata in Idaho. In fondo come afferma lo stesso regista italiano: “L’ America rurale è del tutto simile alla nostra Emilia-Romagna.”

Lirici greci, serial killer e dialoghi con i morti Bacchilide, Pindaro e inamabili resti umani conservato in forma aldeide. I lirici greci e un brutale assassino seriale con l’ossessione di assassinare e mutilare giovani donne. L’orto americano produce frutti morbosi, malati, poetici enigmi in versi e lamenti provenienti dall’aldilà. Il bianco e nero facilità la sospensione dell’incredulità. Il protagonista dialoga con i morti, come per sua stessa ammissione fa abitualmente Pupi Avati. Fantasmi che suggeriscono straordinarie storie da raccontare. La realtà è un’illusione. E forse è meglio abbandonarsi al tempo del sogno piuttosto he scoprire l’esistenza del mercato clandestino di cadaveri, gente che vende salme di soldati inglesi e americani ai familiari. Eppure, persino Achille restituì il corpo di Ettore a Priamo. L’umanità rappresentata nel film sovente è davvero poco umana. Meglio affidarsi ai folli, ai visionari. Approfondimento Nato il sei ottobre, cosa sapere sul docufilm di Pupi Avati

Filippo Scotti interprete perfetto per L’orto americano Filippo Scotti risulta l’interprete più adatto per il ruolo del protagonista di L'orto americano. Ha un viso antico, un candore al tempo stesso fragile e volitivo che gli ha permesso di interpretare un giovane Paolo Sorrentino in “È stata la mano di Dio” e di calarsi con naturalezza negli anni Novanta nella serie Sky Original “Un’estate fa”. Comprendere tutti i dettagli e gli sviluppi della trama film potrebbe risultare un mero esercizio fine a se stesso. Risulta più fruttuoso e appagante perdersi nelle atmosfere noir, agli sguardi imperscrutabili di Chiara Caselli, alle ambiguità di Roberto Francesco. A volte il cinema è rebus e non è necessario risolverlo per apprezzarlo. Approfondimento Pupi Avati: "Raccontare significa saper dilatare la realtà"