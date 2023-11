Pupi Avati: "Raccontare significa saper dilatare la realtà"

"Dilatare il presente, andare oltre la ragionevolezza, concedersi all'improbabile e all'impensabile sono per me l'unico modo per rendere interessante ciò che si fa". È da qui che Pupi Avati parte per raccontare a "Incipit", "L'orto americano", il suo ultimo romanzo pubblicato per i tipi di Solferino (pp. 160, euro 16).

Ne è protagonista Barbara, una ragazza arrivata dagli Stati Uniti alla foce del Po come ausiliaria subito dopo la Liberazione. Anche se, più che attorno a lei, il romanzo ruota attorno alla sua ricerca. Una ricerca quasi ossessiva da parte di un giovane scrittore che l’ha incrociata a Bologna restandone folgorato e che tempo dopo, quando si trasferirà negli Stati Uniti, per un’assurda coincidenza si ritroverà a passare del tempo proprio accanto alla casa americana di quella giovane donna.

"Lo sguardo di uno scrittore, di un regista, e in generale lo sguardo d'un narratore deve essere per forza di cose uno sguardo più ampio che vede oltre, anche in un mondo deformato, ma sempre tuttavia non ripiegato e non risolto totalmente nella modestissima realtà", dice Avanti in questa intervista.

"Nel raccontare io obbedisco a qualcosa di misterioso che mi sfugge, che mi prescinde e che mi trascende. Quando mi siedo di fronte ad una scrivania decidendo di scrivere qualcosa, mi predispongo come un tempo, un centinaio d'anni fa, i nostri progenitori si imponevano nei riguardi dell'apparecchio radio. Cercando cioè di sintonizzarsi su onde che provenivano da un altrove. Ecco: a quel punto, succede che iniziando a scrivere, mi trovo a individuare un personaggio e più lo dettaglio più questo personaggio personaggio avverte la necessità di dirmi chi è".

