Reagan, il trailer del biopic con Dennis Quaid

Reagan, uno degli uomini chiave del '900



Le note di Everybody Wants to Rule the World, il classico dei Tears for Fears rifatto in chiave lenta e nostalgica, trascinano lo spettatore in un viaggio negli anni Ottanta attraverso le vicende private e pubbliche di uno degli uomini più rappresentativi dell'epoca: Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti per due mandati, dal 1981 al 1989.

Il profilo di uno dei grandi protagonisti del Novecento questa volta è tracciato da McNamara – che ha diretto come ultimo titolo nel 2023 Sulle ali della speranza, prodotto e distribuito da Prime Video – sulla base di quanto scritto nel libro The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism di Paul Kengor. A dare il volto a uno dei leader più popolari degli Usa, Dennis Quaid che ha lavorato a lungo per questo ruolo nel quale è assolutamente credibile, sia sotto il profilo estetico che vocale.

Il trailer, al momento disponibile in lingua originale, specifica la data dell'uscita nelle sale americane. Nessun dettaglio, per ora, per l'arrivo nel nostro Paese di un film costruito con un cast pieno di volti noti e che si propone di ripercorrere la vita del presidente che si fece promotore di politiche liberali e capitaliste fin dalla sua infanzia in Illinois.