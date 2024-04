"Brigitte, une femme libre", in arrivo il biopic su Brigitte Macron

UNA COMPLESSA STORIA D'AMORE

Brigitte Macron ha incontrato Emmanuel Macron quando insegnava teatro al liceo cattolico Providence di Amiens. All’epoca il futuro presidente aveva 15 anni, mentre lei ne aveva 40, era sposata e aveva tre figli. In una recente intervista a Paris Match, la first lady ha raccontato l’ansia provata per la differenza di età. Dopo essersi innamorata di lui, la sua “testa era in disordine” perché “un ragazzo così giovane era paralizzante” e lei temeva che lui avrebbe preferito stare con qualcuno della sua età. La loro relazione aveva suscitato scandalo e aveva portato Brigitte a divorziare dal marito, mentre Emmanuel era stato mandato in collegio a Parigi. La coppia si è infine sposata nel 2007, quando Emmanuel aveva 29 anni. “Se non avessi fatto quella scelta, avrei perso la mia vita”, ha dichiarato Brigitte Macron a Elle France nel 2017. “Ho avuto molta felicità con i miei figli e, allo stesso tempo, ho sentito che dovevo vivere “questo amore” come diceva Prévert, per essere pienamente felice”. Bénédicte Charles ha spiegato a Le Figaro che l’ “argomento delicato” ha inizialmente bloccato lei e Pouponneau, ma entrambi hanno dovuto superare l’ostacolo per proporre la serie. “Brigitte Macron è un personaggio affascinante, e noi vogliamo affrontarlo in modo romanico, quasi melodrammatico a causa della dimensione romantica del suo destino”. La first lady è stata recentemente avvistata sul set della quarta stagione di Emily in Paris, apparizione che ha intanto suggerito un suo possibile cameo nella serie.