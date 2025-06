Festival di Locarno, Lucy Liu riceverà il premio alla carriera

L’attrice riceverà il prestigioso premio alla kermesse cinematografica svizzera in programma dal 6 al 16 agosto 2025. Il 14 agosto 2025, la star riceverà il Career Achievement Award, un riconoscimento che celebra una carriera straordinaria e multiforme, che si estende per oltre trent’anni tra cinema, teatro, televisione e arti visive. La stessa sera del riconoscimento, Lucy Liu presenterà al pubblico Rosemead (2025), nuovo film diretto da Eric Lin, che verrà proiettato in prima internazionale proprio a Locarno



Al Festival di Locarno, la star di Hollywood Lucy Liu riceverà il premio alla carriera e presenterà il nuovo film Rosemead.

L’attrice statunitense riceverà il prestigioso premio alla 78ª edizione della kermesse cinematografica svizzera in programma dal 6 al 16 agosto 2025. Il 14 agosto 2025, la star riceverà il Career Achievement Award, un riconoscimento che celebra una carriera straordinaria e multiforme, che si estende per oltre trent’anni tra cinema, teatro, televisione e arti visive. La stessa sera del riconoscimento, Lucy Liu presenterà al pubblico Rosemead (2025), nuovo film diretto da Eric Lin, che verrà proiettato in prima internazionale proprio a Locarno.

Un premio per una carriera brillante Lucy Liu verrà premiata nel corso della serata del 14 agosto, durante la manifestazione svizzera che da anni consacra il talento nel mondo del cinema. A conferma della sua influenza globale, l’attrice sarà celebrata non solo per la varietà dei ruoli interpretati, ma anche per il suo contributo alla ridefinizione delle possibilità offerte alle donne di origini asiatiche a Hollywood. Dai grandi successi commerciali alla sperimentazione artistica, Liu ha costruito una carriera fatta di scelte coraggiose e personaggi memorabili. Approfondimento Il racconto del Locarno Film Festival 2024

Anteprima internazionale di Rosemead La stessa sera del riconoscimento, Lucy Liu presenterà al pubblico Rosemead (2025), nuovo film diretto da Eric Lin, che verrà proiettato in prima internazionale proprio a Locarno. Ad accompagnarla sul palco, il cast al completo. Nel film, dramma ispirato a eventi reali e di cui è anche produttrice, Lucy Liu interpreta una donna gravemente malata, determinata a salvare il figlio dalle sue ossessioni violente, in una corsa contro il tempo densa di pathos e tensione. Approfondimento A Michael Douglas il premio alla carriera al Taormina Film Festival

Una figura centrale nello spettacolo globale Nel corso della sua carriera, Lucy Liu ha preso parte a produzioni che hanno generato oltre 3,7 miliardi di dollari al box office mondiale. Dai ruoli iconici in Kill Bill, Charlie's Angels, Chicago, Come far perdere la testa al capo, Presence e Red One, Liu ha lasciato un’impronta indelebile in ogni genere affrontato, oscillando tra blockbuster e opere più intime, sempre con una cifra personale e riconoscibile. Il direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro, ha commentato: «Attraversando con disinvoltura generi e linguaggi diversi, dai blockbuster come Charlie's Angels ai drammi più intimi come Presence di Steven Soderbergh, Lucy Liu ha aggiunto complessità e profondità a ogni personaggio cui ha dato forma». Approfondimento Presence, poster e trailer uffiiciale dell'horror di Steven Soderbergh