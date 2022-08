LOCARNO - Dal nome sembra India ("Bombay Beach") invece è America. Ma non quella da cartolina. Quella che resta ai margini, di un lago - inquinato - travestito da mare (Salton Sea, in California), ma anche ai margini di quel sogno (americano) che forse non c'è più. Il luogo, fisico, è quello già visitato da Gianfranco Rosi in "Below Sea Level" (e non a caso il suo nome è tra i primi a comparire nella lista dei ringraziamenti tra i titoli di coda); il luogo, del cuore, sta invece a metà tra le comunità di adulti/anziani raccontati da Jessica Bruder in "Nomadland" ("Solo che qui i protagonisti abitano stabilmente quel che rimane di Bombay Beach", ci dice la regista Susanna Della Sala) e il carnevale artistico di un Burning Man rimasto a dimensione umana, vero, non ancora inflazionato. Da questo strano ma esplosivo mix nasce "Last stop before chocolate mountain", l'unica opera italiana presentata in quella Semaine de la Critique che ha messo in mostra ben più di un gioiello. E tale è anche il lavoro firmato da Susanna Della Sala, che riconosce il "debito" verso il lavoro di Rosi ma è decisa nel sottolinearne le differenze: "Lui ha scelto di raccontare quasi giornalisticamente un luogo, io ho voluto portare più in primo piano un sentimento, trasferendo sullo schermo le mie sensazioni e le mie esperienze nell'incontro con questa comunità. Bombay Beach - continua l'autrice - rappresenta per me un luogo universale e metaforico in cui ci mettiamo a confronto con noi stessi, risvegliando il nostro impulso creativo, nel miraggio di una liberazione individuale.