75° Locarno Film Festival, ecco il programma

"Il Festival presenta un programma ampio, diversificato e inclusivo, con il concorso che ospita nomi affermati del cinema mondiale, conferme e scoperte assolute. In occasione del suo 75esimo anniversario, fedele alla sua vocazione di libertà, si offre come luogo dove scoprire e discutere il cinema in tutte le sue manifestazioni. Con lo sguardo sempre saldamente rivolto al futuro."

Per l’occasione, numerose saranno le iniziative dedicate a ripercorrere la storia del Festival e non solo. Come la pubblicazione del volume Locarno on / Locarno off: storia e storie del Film Festival di Lorenzo Buccella, incentrato sulla cronaca ufficiale e i retroscena inediti. Ecco la dichiarazione del direttore artistico Giona A. Nazzaro:

Il Programma del Festival di Locarno

La Piazza Grande, uno spazio immenso capace di accogliere ogni sera fino a 8’000 spettatrici e spettatori, è il cuore e la vetrina del Festival. Il suo schermo gigante, uno dei più grandi d’Europa, dotato di straordinarie qualità tecniche di proiezione, rende la Piazza Grande uno dei cinema all’aperto più belli al mondo. La sezione proporrà 17 film tra i film cui Annie Colère di Blandine Lenoir con Laure Calamy, Where the Crawdads Sing di Olivia Newman con Daisy Edgar Jones - che la sera del 5 agosto riceverà il Leopard Club Award -, Paradise Highway con Juliette Binoche e Frank Grillo, Une femme de notre temps con Sophie Marceau, Vous n’aurez pas ma haine di Kilian Reidhof tratto dall’omonimo libro di Antoine Leiris, che ha perso la moglie nell'attacco terroristico al "Bataclan" di Parigi..., e due film italiani in prima mondiale: Delta di Michele Vannucci con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio e Piano piano di Nicola Prosatore con Dominique Donnarumma e Antonia Truppo.

Nutrita la presenza italiana anche nel Concorso internazionale: la sezione che esplora i nuovi territori dell’arte cinematografica quest’anno include 17 titoli - 7 diretti da donne - tutti in prima mondiale, tra cui Il Pataffio di Michele Lagi e Gigi la legge di Alessandro Comodin, che concorreranno per il Pardo d’oro accanto a titoli come Skazka (Fairytale) di Aleksander Sokurov, Bowling Saturne di Patricia Mazuy, Stella est amoureuse di Sylvie Verheyde, Tales of the Purple House del regista libanese Abbas Fadel, Regra 34 di Julia Murat.

Nella sezione Fuori Concorso, saranno inoltre proposti in anteprima i primi due episodi di Prisma, la nuova serie Original italiana di Ludovico Bessegato, scritta da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo e prodotta in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Amazon Studios. Prisma sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal prossimo autunno.