I 75 anni di Laurie Anderson, tutto quello che c’è da sapere su di lei

Gli esordi

Laurie Anderson (all’anagrafe Laura Phillips Anderson) è nata in un sobborgo di Chicago e sin da piccola ha studiato pittura e musica, in particolare il violino, che rimarrà uno dei suoi strumenti caratteristici. Si è trasferita a New York nel 1966 e ha proseguito gli studi in storia dell’arte per poi ottenere un M.F.A. in scultura alla Columbia University. Si dedica alla performance-art e tra i primi progetti ci sono il un concerto per automobili ribattezzato Automotive e il bizzarro Duets on ice, in cui l’artista suonava un violino in strada e lo strumento, con un registratore nascosto all'interno, produceva dei loop di suoni sovrapposti alla musica. Durante l'esibizione Laurie indossava dei pattini con le lame immerse nel ghiaccio che si scioglieva fino a che non era più in grado di reggerla. In questi anni ha lavorato anche come disegnatrice, illustratrice per libri dell’infanzia istruttrice e critica d’arte.

Gli anni ’70

Anderson inizia a incidere musica e alcuni brani finiscono in diverse compilation con altri artisti. Molte delle sue prime registrazioni sono rimaste inedite o pubblicate in tiratura limitata come la canzone It's Not the Bullet that Kills You (It's the Hole), originariamente registrata per essere utilizzata in un'installazione artistica che consisteva in un jukebox che suonava le diverse composizioni della Anderson, alla Holly Solomon Gallery di New York. Verso la fine del decennio conosce e talvolta collabora con una serie di grandi nomi delle avanguardie: da John Giorno a William S. Burroughs, da Philip Glass a John Cage, fino a Brian Eno. In questa fase lavora anche con l’amico comico Andy Kaufman.