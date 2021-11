Addio a Mick Rock, il fotografo di Bowie, Queen e Lou Reed

Il fotografo della musica rock che aveva legato la sua carriera in particolare all'immagine di David Bowie all'epoca di Ziggy Stardust, è morto all'età di 72 anni. Era diventato celebre per i suoi scatti iconici di tutte le maggiori star del rock come T. Rex, Syd Barrett, Lou Reed, Iggy Pop, i Sex Pistols, i Queen, i Ramones e moltissimi altri

I suoi scatti hanno reso ancora più leggendarie alcune delle grandi icone della musica pop e rock, come David Bowie, i Queen, Lou Reed, The Stooges, i Sex Pistols, solo per citarne i più noti. Merito del fotografo Mick Rock che è scomparso improvvisamente all’età di 72 anni. La morte è stata data dalla sua famiglia tramite i social in cui viene definito come una "una creatura mitica" che era "impossibile non amare, una volta conosciuto".

Michael David Rock (questo il suo nome all'anagrafe) - ricorda Variety - aveva cominciato a fotografare i concerti locali già mentre frequentava il college a Cambridge. Nel 1972 l'incontro con Bowie di cui divenne per un periodo il fotografo ufficiale, scattandone alcune delle foto piu' iconiche come Ziggy Stardust. Ha prodotto e diretto i video musicali di "Space Oddity", "Jean Genie" e "John, I'm Only Dancing" di Bowie.

Sue alcune delle copertine di album memorabili del rock, tra cui "Transformer" e "Coney Island Baby" di Lou Reed, "Raw Power" di Iggy Pop & The Stooges, "Queen II" dei Queen, "End of the Century" dei Ramones e "I Love Rock 'n Roll" di Joan Jett. Tra gli altri artisti che ha fotografato ci sono i Misfits, Snoop Dogg, Lady Gaga, i Killers, Alicia Keys, Miley Cyrus, gli Yeah Yeah Yeahs, i Queens of the Stone Age, i Daft Punk, i Black Keys, gli Hall & Oates e gli MGMT.