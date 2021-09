David Bowie, in arrivo l'album perduto Toy

Mark Plati, co-producer di David Bowie, ha dichiarato: “Toy è come un momento nel tempo catturato in un’ambra di gioia, fuoco ed energia"

Il leggendario album Toy, originariamente previsto per il 2001, vedrà ora finalmente la luce, infatti nelle scorse ore il sito ufficiale dell’iconico artista ha pubblicato il comunicato stampa con cui ha annunciato la distribuzione del disco.

Siamo agli inizi del terzo millennio quando David Bowie entra in studio per dare vita al disco con reinterpretazioni di brani originariamente registrati tra il 1964 e il 1971, al suo fianco la band composta da Mark Plati, Sterling Campbell, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Mike Garson, Holly Palmer e Emm Gryner.

Mark Plati, co-producer di David Bowie, ha dichiarato: “Toy è come un momento nel tempo catturato in un’ambra di gioia, fuoco ed energia. È il suono delle persone felici di fare musica. David ha rivisitato e riesaminato il suo lavoro di alcune decadi precedenti attraverso prismi di esperienza e una nuova prospettiva - un parallelismo che non mi è sfuggito ora che lo rivisito dopo vent’anni”.