Il Duca Bianco sbarca su Tiktok: online il profilo @DavidBowie

Una frase di David Bowie , sempre profetico, fissa l'orizzonte degli eventi e della musica: “La trasformazione assoluta di tutto ciò che abbiamo sempre pensato sulla musica avverrà entro 10 anni, e niente potrà fermarla”. Era il luglio 2002 e da allora, in effetti, di trasformazioni ce ne sono state parecchie. Nel giorno del 74° compleanno del Duca Bianco, TikTok ha fatto un regalo ai suoi milioni di fan presentando @DavidBowie , un profilo creato in collaborazione con Warner, Sony e The David Bowie Estate.

Non solo: su TikTok è disponibile anche l'intero catalogo musicale di Bowie (a cominciare da una playlist dedicata a lui nella pagina di TikTok Sounds), oltre a una grande quantità di video sulla sua carriera e sulla sua vita. E domenica 10, in memoria della sua scomparsa avvenuta il 10 gennaio 2015, verrà lanciata l'Hashtag Challenge #TheStarman, utilizzando il quale i fan di Bowie potranno ricordarlo rendendo omaggio ai suoi infiniti e iconici look. "Siamo veramente onorati di dare il benvenuto a David Bowie e alla sua musica su TikTok. Rimane uno degli artisti più influenti e acclamati di tutti i tempi e la sua arte ha definito diverse generazioni e momenti culturali. Conosciamo l'emozione che la nostra community proverà scoprendo la sua musica e creando video utilizzando l'indiscutibile suono di Bowie”, ha commentato Paul Hourican, Head of Music Operations di TikTok UK.