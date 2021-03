David Bowie, abito all'asta per 15 mila sterline

Il celebre completo indossato dal “Duca Bianco” in una serata al The Blitz Club, sta per essere battuto all’asta per la modica cifra di 15 mila sterline. “Un pezzo unico, con una storia famosa alle spalle. Siamo tutti doppiamente entusiasti di offrirlo” Condividi:

Si sa che gli abiti di David Bowie, così come il personaggio che li indossava, erano l’emblema dell’essere estrosi, stravaganti e pieni di grinta. Ora, un completo del guardaroba del celebre musicista inglese, detto il “Duca Bianco”, sta per essere battuto all’asta con una cifra di partenza di 15 mila sterline. Si tratta di un due pezzi indossato in occasione di una serata di festa e divertimento al The Blitz Club di Londra, per anni luogo di ritrovo del celebre movimento New Romantics, di cui lo stesso Bowie faceva parte insieme ad altre celebrità della musica, del cinema e dello spettacolo in generale.

La storia dell’abito indossato al The Blitz Club approfondimento 5 anni senza David Bowie: tutti i suoi look più belli. FOTO Forse non tutti sanno che l’abito indossato da Bowie, che sta per essere venduto all’asta, ha una storia del tutto particolare. Disegnato su misura per lui, dal suo designer di fiducia Issey Miyake, il completo di due pezzi è stato indossato solo quella notte, prima di finire nelle mani di qualcun altro. Il cantante, dopo essersi accorto di alcune sigarette bruciate sul completo, decise di recarsi allo storico guardaroba del club e cambiare outfit, poi se ne andò, lasciando l’abito abbandonato nella stanza. Ad accorgersi dei vestiti senza proprietario fu il promoter Steve Strange che successivamente li rivendicò come suoi. Oggi, il meraviglioso completo è messo all’asta, un pezzo unico in memoria del celebre cantante e trasformista inglese.