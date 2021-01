5 anni fa moriva David Bowie: l'omaggio di Sky Arte al Duca Bianco

La vita di David Bowie è stata un grande spettacolo letteralmente fino all'uscita di scena, avvenuta il 10 gennaio 2016 due giorni dopo il suo 69° compleanno e l'uscita di Black Star, il suo album-testamento. Cinque anni dopo Sky Arte gli rende omaggio con due documentari esclusivi, in onda a partire dalla serata di domenica 10 gennaio 2021.

DAVID BOWIE – NASCITA DI UNA STAR

Domenica 10 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Una nuova panoramica approfondita degli inizi della carriera di Bowie, dall'era di David Jones agli albori di Ziggy Stardust. Il documentario mostrerà registrazioni audio inascoltate, filmati d'archivio - tra cui un'audizione della BBC del 1965 di David Bowie e il Lower Third che eseguono "Chim-Chim-Cheree" e "Baby, That's a Promise" - oltre a interviste esclusive con la cugina di primo grado di Bowie e amica di sempre Kristina Amadeus, l'ex fidanzata Hermione Farthingale, il produttore di lunga data Tony Visconti, il membro di Spiders from Mars Woody Woodmansey e l'influente coreografa Lindsay Kemp.