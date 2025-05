Adddio a Werenoi, rapper francese talentuoso e popolare

Nato a Montreuil, alle porte di Parigi, da genitori camerunensi, Werenoi aveva saputo imporsi con discrezione nel panorama musicale francese. Tre album pubblicati in cinque anni, l’ultimo dei quali uscito proprio nel 2024, lo avevano consacrato come il rapper più venduto in Francia nel biennio 2023–2024, secondo i dati del Sindacato nazionale dell’editoria fonografica (SNEP). Ma nonostante il successo, il suo nome era rimasto familiare soprattutto agli appassionati del genere. Una scelta, più che una coincidenza.

Il mondo del rap francese piange uno dei suoi astri più luminosi e allo stesso tempo più riservati: Werenoi, nome d’arte di Jeremy Bana Owona, è morto a soli 31 anni in seguito a un "improvviso deterioramento del suo stato di salute", come comunicato dal suo produttore. L’artista, che contava quasi 7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, lascia un vuoto enorme nella musica urban contemporanea, dopo una carriera tanto fulminea quanto intensa.

L’uomo dietro gli occhiali scuri

Dietro gli occhiali da sole, che raramente si toglieva in pubblico, si celava un uomo che preferiva il silenzio alle interviste, la sala di registrazione alle luci dei palchi televisivi. “Il successo è arrivato rapidamente, è vero. Credo sia dovuto a tanto lavoro. Passo praticamente la mia vita in studio”, aveva dichiarato in una delle sue rare interviste, concessa a Le Parisien nel gennaio 2024.

Werenoi era cresciuto in un contesto familiare che gli aveva trasmesso valori di modestia, disciplina e riservatezza. “Essere l’artista con il maggior numero di vendite significa che abbiamo fatto un buon lavoro, ma non è un motivo per festeggiare: bisogna tenere la testa sulle spalle, nella vita in generale”, spiegava, con una lucidità disarmante, in quell’occasione.

Non amava parlare di sé, né inseguiva la fama a tutti i costi. “Preferisco tenere la mia vita privata per me. Parlando troppo, si rischia di dire quello che non si vuole. Preferisco il mistero”, confessava. Una filosofia che lo ha distinto nel panorama rap, spesso caratterizzato da ostentazioni e narrazioni personali molto esplicite.