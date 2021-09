Settantacinque anni fa, il 5 settembre 1946, nasceva a Zanzibar una delle leggende della musica mondiale. Indimenticabile per il suo talento e il suo carisma, ha dettato mode e fatto storia. La malattia se lo è portato via il 24 novembre 1991. Tra i suoi grandi successi brani indimenticabili come "Love Of My Life", "Bohemian Rhapsody", "Living On My Own", "We Are The Champions", "We Will Rock You" e "Somebody To Love"

Per via del lavoro del padre, che è un diplomatico, Freddie trascorre gran parte dell'adolescenza in India. Dopo un breve ritorno a Zanzibar, nel 1964 si trasferisce con la famiglia in Inghilterra. Mentre studia all’Isleworth Polytechnic, lavora saltuariamente come magazziniere all’aeroporto di Heathrow. All’Ealing Art College di Londra, nel 1966, conosce Tim Staffell, cantante degli Smile, band composta anche dal chitarrista Brian May e dal batterista Roger Taylor. Un incontro che segna per sempre la sua carriera e la sua vita: prima si unisce agli Ibex, band di Liverpool con cui esordisce sul palco davanti a un pubblico il 23 agosto 1969, all’Octagon Theatre di Bolton, quindi entra a far parte dei Sour Milk Sea, infine degli Smile.

La nascita dei Queen

Quando nel 1970 la band si scioglie, lui è già “diventato” Freddie Mercury: fonda quindi i Queen insieme a Taylor e May. Poco dopo si aggiunge il bassista John Deacon. Nel 1973 esce il primo album della band, Queen, seguito da Queen II e Sheer Heart Attack. Ma è con il quarto disco, A Night at the Opera (1975), contenente Bohemian Rhapsody, che i Queen raggiungono la fama a livello planetario. Seguono 15 anni di grandissimi successi: Freddie Mercury firma, tra gli altri, Somebody to Love, We Are the Champions, Don’t Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love. Quindici in tutto gli album sfornati dalla band, ai quali si aggiungono performance dal vivo rimaste nella storia, come il doppio concerto di Wembley del 1986. Tra i più grandi brani, che continuano a riscuotere un successo mondiale, ci sono Love Of My Life, Bohemian Rhapsody, Living On My Own, We Are The Champions e We Will Rock You , capolavori destinati a vivere per sempre.