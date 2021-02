Queen: 30 anni fa usciva "Innuendo", l'album d'addio di Freddie Mercury

Nel 1989, terminate le sessioni del disco “The Miracle”, Mercury iniziò a incidere alcuni demo. In quei mesi la sua sieropositività si trasformò in Aids e il cantante rivelò per la prima volta agli altri membri della band le sue condizioni di salute ma la notizia venne tenuta nascosta ai mass media. I Queen passarono tutto il 1990 in studio (tra i Metropolis Studios di West London e i Mountain Studios di Montreux, in Svizzera) per registrare l’album, che nei piani iniziali sarebbe dovuto uscire per Natale. Invece il peggioramento della malattia di Mercury fece slittare tutto di qualche mese e l’album uscì solo a febbraio 1991. La cover del disco è ispirata all’illustrazione del 1884 “L'Autre Monde” di Grandville ed è stata disegnata dagli stessi Queen insieme a Richard Gray.

Le tematiche e la scaletta

approfondimento

5 settembre 1946 nasceva Freddie Mercury: i look più bizzarri

Il disco è visibilmente influenzato dalla situazione del frontman. I testi sono impregnati della tematica della morte imminente, della paura e dei timori. La prima facciata dell’lp ha in ordine: Innuendo, I'm Going Slightly Mad, Headlong, I Can't Live With You, Ride the Wild Wind. Il lato B prosegue con All God's People, These Are The Days of Our Lives, Delilah, Don’t Try So Hard, The Hitman, Bijou, The Show Must Go On. Nonostante la malattia, Mercury in queso album raggiunse le quattro ottave di estensione e da un punto di vista vocale sembrò non aver risentito delle sue condizioni fisiche.

Il successo

L’album raggiunse la prima posizione nella UK Albums Chart (Regno Unito), rimanendovi per due settimane. Ma fu primo anche nelle classifiche per 3 settimane in Italia, 4 nei Paesi Bassi, 6 in Germania e 9 in Svizzera, tutti Paesi in cui è stato certificato disco di platino. È stato il primo disco dai tempi di “The Works” (1984) a essere certificato disco d’oro negli Usa. Nel 2006 è stato votato come il 94esimo miglior album di tutti i tempi, in un sondaggio della Bbc.