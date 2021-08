Bohemian Rhapsody, arriva la conferma del sequel del film sui Queen

Brian May, chitarrista e fondatore del gruppo, sta lavorando alla sceneggiatura del seguito della pellicola del 2018 premiata con 4 Oscar Condividi:

Bohemian Rapsody 2 potrebbe diventate realtà. Si stanno, infatti, vagliando idee per realizzare la sceneggiatura de sequel del film campione d’incassi e premiato con quattro Oscar (miglior attore, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro. In una diretta su Instagram Brian May, chitarrista e fondatore dei Queen (coinvolto personalmente nella creazione del primo film diretto da Brian Singer), ha confermato che l’idea realizzare Bohemian Rapsody 2 è stata ufficialmente presa in considerazione: “Ovviamente è dura dare un seguito al primo film, dato che nessuno di noi pensava che sarebbe stato un fenomeno di questa portata. Ci abbiamo messo cuore e anima per farlo e nessuno poteva aspettarsi che fosse un successo alla Via col Vento. Però è vero, stiamo considerando l’ipotesi che un seguito possa esserci, ma dobbiamo avere una grande sceneggiatura e ci vorrà un po’ per tirarla fuori."

Al momento non ci sono indiscrezioni su quella che potrebbe essere la trama di Bohemian Rapsody. Quello che si sa è che Rami Malek tornerebbe certamente a interpretare Freddy Mercury, visto che grazie a questa interpretazione ha vinto un meritatissimo Oscar. Già in un'intervista realizzata lo scorso maggio per Rolling Stone, sempre May aveva iniziato a vagliare eventuali idee per un possibile seguito: "Ci sono un milione di cose nella nostra carriera che non è stato possibile mostrare nel film perché, per forza di cose, doveva essere semplificato per renderlo scorrevole. Però non pensiamo davvero che ci sia un altro film lì: dovremmo cercare altrove."