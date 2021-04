Queen, in uscita set lego del concerto al Live Aid

A sorpresa, la celebre performance al Live Aid dei Queen diventa un set Lego. È stato un fan a ricreare una versione “mattoncino” del evento simbolo del 13 luglio 1985. La sua proposta è quella che venga accettata e prodotta in larga scala per tutti i fan della band e per celebrare il mito che è stato Freddie Mercury

Non è la prima volta che i progetti dei fan vengano accolti in proposta da una grande azienda e diventino un progetto reale. È un po’quello che è successo, negli scorsi giorni al designer Mincher_Lee e alla sua versione Lego della forse più famosa performance dei Queen , quella del 13 luglio 1985 al Live Aid al Wembley Stadium di Londra .

Le caratteristiche del set Lego dedicato al Queen – Live Aid

Come raccontato dal suo stesso creatore, il progetto Lego del famoso Queen – Live Aid è stato pensato e curato fin nei minimi dettagli, al fine di regalare ai fan una riproduzione che sia il più affidabile possibile.

“La scena che ho progettato utilizza tre pannelli 32x32” ha raccontato Mincher_Lee. “È stato un po’ uno shock il fatto che la scala finale sia tre volte più grande di un normale Lego Street View. Entrambi i lati del muro riproducono la stampa del logo Live Aid. Ci sono poi molti dettagli in questo set, specialmente nei vari strumenti sul palco”. Le minuzie dell’infrastruttura del palco e della strumentazione che vi troviamo sopra, si aggiungono a quelle dei personaggi che saranno in tutto sette: oltre alla voce di Freddie Mercury, ritroveremo i compagni di sempre Brian May (chitarrista), Roger Taylor (batterista) e John Deacon (bassista), insieme a tre cameramen.

Quello di Mincher_Lee non è la prima vera e propria ricostruzione Lego del Live Aid, ma di sicuro è quella che al momento sta generando la maggior approvazione da parte dei fan. Di sicuro i veri collezionisti potranno apprezzare la bellezza di un pezzo di questo tipo che sta non sta solo nel poter ammirare tra le mura di casa un passaggio storico della musica mondiale, ma anche rendere la scena perfettamente mobile e ricrearla come meglio si vuole, seguendo ciò che è realmente accaduto o interpretando il tutto a seconda dei propri gusti.