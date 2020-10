Queen, 45 anni fa usciva Bohemian Rhapsody: storia e curiosità

Diffuso il 31 ottobre 1975, è tra i brani più amati della band britannica. Il suo successo continua a rinnovarsi anche a distanza di decenni, ma non fu scontato per una canzone che dura 6 minuti e che mischia hard rock, opera e canto a cappella. Firmato interamente da Freddie Mercury, è rimasto nella memoria anche per il videoclip, uno dei primi concepiti per promuovere un singolo

In circa 6 minuti un frullato che unisce opera e hard rock, canto a cappella, piano e chitarra. Sembrava impossibile, nel 1975, predire il successo di un brano così lungo e dalla struttura complessa, ma “Bohemian Rhapsody” dei Queen, che usciva il 31 ottobre 1975, fu proprio questo: un trionfo nelle classifiche dscografiche, destinato tra l’altro a durare nel tempo. Nel 1991, sull'onda emotiva della prematura scomparsa di Freddie Mercury, tornò in testa alla classifica. E ancora nel 2018, sulla scia del successo del film omonimo, dedicato alla storia della band, è diventata la canzone incisa nel Ventesimo secolo più ascoltata di sempre in streaming. Tante vite, quindi, per un brano che non smette di stupire gli ascoltatori dopo quasi cinque decenni dalla sua incisione.

La nascita del brano approfondimento Freddie Mercury, chi era l’icona pop e volto dei Queen. FOTO “Bohemian Rhapsody è contenuta in “A night at the opera”, l’album fino a quel momento più ambizioso per i Queen, con le sue influenze che vanno dal progressive rock fino al dixieland passando per l’hard rock. L’emblema di questa rinnovata ambiziosità del sound dei Queen è proprio “Bohemian Rhapsody”, scritta da Freddie Mercury in larga parte nella sua abitazione di Kensington, Londra. Il brano è accreditato solo al frontman, che curò scrupolosamente il pezzo nei minimi dettagli, in ogni singolo passaggio e nella fusione di diversi generi musicali. Le registrazioni del brano iniziarono il 24 agosto 1975 al Rockfield Studio 1, in Galles, e richiesero sei settimane di lavoro. L’ambiziosità della canzone richiese l’utilizzo di numerose sovraincisioni, soprattutto delle voci dei Queen: si dice a essere sovraincise furono addirittura circa 180 parti vocali. Una struttura unica Il produttore del brano, Roy Thomas Baker, ha raccontato che Freddie, dopo avergli suonato la sezione iniziale di ballata al pianoforte, si fermò e disse: "E questa è la parte dove arriva l'opera!". Freddie Mercury, aiutato dal suo estro, concepì la canzone con l’intenzione di stupire, di unire generi diversi e strizzare l’occhio all’opera, come richiamato tra l’altro dal titolo del disco in cui è contenuta. “Bohemian Rhapsody” è strutturata in cinque diverse parti: un'introduzione corale cantata a cappella, un segmento in stile ballata che termina con un assolo di chitarra, un passaggio in stile operistico, una sezione più aggressiva in stile hard rock e infine un’ultima parte di nuovo in ballata che porta a concludere il brano con solo piano e chitarra.



Il video approfondimento Non solo Bohemian Rapsody: i Queen in 12 video A trainare “Bohemian Rhapsody” verso il trionfale percorso che la porterà a rimanere nella memoria collettiva è stato anche il videoclip, tra i primi della storia della musica a essere utilizzato a scopo promozionale, che ha anche contribuito a introdurre la consuetudine presso le case discografiche di produrre video musicali per promuovere i singoli dei loro artisti. Tra i momenti più memorabili del video c’è l’intro, dove i quattro componenti dei Queen appaiono nel buio, con solo i volti illuminati, un’immagine che richiama la copertina del precedente album “Queen II”. A colpire il pubblico dell’epoca fu anche l'effetto visivo sul volto di Freddie Mercury mentre canta la parola “Go”, su cui c’è un forte effetto di eco.