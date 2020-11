I Queen sbarcano su TikTok

Prosegue l’ingresso su TikTok dei grandi artisti che hanno fatto la storia della musica. Le major discografiche mostrano sempre più interesse verso la piattaforma, un mezzo per raggiungere le nuove generazioni e far conoscere i grandi successi degli ultimi decenni. La Universal ha quindi annunciato l’apertura del canale ufficiale TikTok dei Queen. Per l’evento è stato creato l’hashtag #SingWithQueen per spingere i fan a produrre contenuti con le canzoni del gruppo. Tra le canzoni a disposizione per realizzare le proprie clip ci sono "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites The Dust" , "Don't Stop Me Now" , "We Will Rock You" , "Under Pressure" , "We Are The Champions" , "I Want To Break Free" , "Somebody To Love", "Killer Queen" e "Radio Ga Ga". La notizia dell’arrivo su TikTok coincide con i festeggiamenti per un altro record raggiunto dalla band nel Regno Unito. “Live Around The World” è infatti diventato il decimo album a conquistare il primo posto nella classifica dei più venduti. Il primato arriva a 25 anni di distanza da “Made in Heaven” pubblicato nel 1995.