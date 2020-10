George Michael, tutte le canzoni sbarcano su TikTok

Dopo “Last Christmas”, uscito lo scorso Natale e che ha come colonna sonora le canzoni di George Michael , proseguono le celebrazioni per l’artista scomparso nel 2016. La piattaforma TikTok ha infatti stretto un accordo con la Sony Music Entertainment per festeggiare i 30 anni dalla pubblicazione di “Freedom! ‘90”. Adesso sarà possibile avere a disposizione una selezione delle canzoni più famose di George Michael e utilizzati dai social e dai creator presenti su TikTok. “Careless Whisper”, “Faith”, “Heal the Pain”, “Outside” e “Fast Love” potranno essere inserite nei video da diffondere sulla piattaforma. Aperto anche un account ufficiale dedicato a George Michael dove saranno presenti filmati d’archivio di interviste, esibizioni ed estratti video. Anche in questo caso gli utenti potranno rielaborare i contenuti pubblicati e pubblicarli su TikTok.

Le parole della Sony e di TikTok

"In qualità di grandi fan di George Michael siamo onorati che si unisca a TikTok e che la sua musica sia ora disponibile per la nostra community", ha dichiarato Toyin Mustapha, Music Partnerships Manager di TikTok: "E' un artista la cui eredità musicale trascende le generazioni e non vediamo l'ora di vedere come sarà interpretata sulla nostra piattaforma". Anche la Sony Music ha rilasciato una nota dove sottolinea come TikTok condivide e abbraccia i valori di George Michael: “Lui ha sempre creduto e sostenuto l'attivismo e l'amicizia. Le sue canzoni saranno sempre attuali e non c’è niente di più bello che vedere le nuove generazioni scoprire il significato delle sue iconiche canzoni. Siamo orgogliosi di portare lo spirito di George sulla piattaforma per ispirare tutte le future creazioni”.

Anche John Lennon e Prince presenti su TiKTok

All'inizio di questo mese, la fondazione di George Michael ha prestato il pianoforte "Imagine" di John Lennon alla mostra Strawberry Field di Liverpool. Il pianoforte Steinway, su cui il defunto Beatle scrisse e registrò "Imagine", fu acquistato da George Michael all'asta per 1,45 milioni di sterline nell'ottobre 2000. In seguito lo strumento ha girato tutto il mondo "come simbolo di pace" ed è stato usato dall’artista durante la registrazione della sua canzone "Patience". Proprio John Lennon e George Michael, insieme a Prince, sono i tre artisti scelti da TikTok in questi mesi per aggiungere il loro repertorio musicale nella famosa community. Grazie ad un accordo di licenza raggiunto con le case discografiche e gli eredi, i tre artisti rivivono sul famoso social che negli ultimi tempi sta riscuotendo sempre più successo. Ad oggi sono 3888 i follower per l’account ufficiale di George Michael e sono stati pubblicati 4 video. In particolare sta ottenendo grandi riscontri un video che mette in contrapposizione la canzone “Outside” con le parole del primo ministro inglese Boris Johnson.