Queen, all’asta il testo di Fat Bottomed Girls manoscritto da Mercury

Una serie di manoscritti firmati dal compianto frontman del gruppo rock britannico è stata messa all'asta. Sono relativi alla canzone pubblicata dalla band come singolo nel 1978, assieme a "Bicycle Race”, anch'esso un brano del settimo album in studio del 1978 intitolato "Jazz". In corso dallo scorso 11 agosto, l'asta terminerà tra poche ore, concludendosi ufficialmente il 20 agosto

Due fogli manoscritti di Freddie Mercury sono stati messi all'asta: si tratta di testi relativi alla canzone "Fat Bottomed Girls”, il singolo che è il primo estratto del settimo album in studio della band intitolato “Jazz”, uscito nel 1978.



Pare che il compianto frontman della mitica band rock inglese fosse solito riscrivere a mano i testi delle canzoni durante le sessioni di registrazione. Il motivo? Per lui risultava più facile leggere la propria grafia rispetto a un testo stampato o alla grafia altrui. Parliamo di grafia altrui proprio perché Fat Bottomed Girls non è opera sua ma è stata scritta originariamente dal chitarrista dei Queen, Brian May. La casa d'aste che ha messo all'incanto i testi, ossia la Gotta Have Rock and Roll, ha precisato: “Sebbene il brano sia stato scritto da Brian May, Freddie riscriveva spesso i testi delle canzoni quando la band stava registrando poiché trovava più facile leggere la propria calligrafia”.



I due fogli di carta battuti all'incanto mostrano la grafia di Mercury, con parole scritte con una penna a sfera dall'inchiostro blu. L'asta è in corso dallo scorso 11 agosto e terminerà tra poche ore, concludendosi ufficialmente il 20 agosto.



I testi manoscritti

approfondimento Bohemian Rhapsody, arriva la conferma del sequel del film sui Queen Il primo documento messo all'asta riporta come titolo quello della canzone Fat Bottomed Girls. Compaiono i primi 3 versi del pezzo, scritti a mano sul retro di un modulo che riporta l'intestazione degli studi di registrazione Mountain Studios.



Il secondo pezzo messo all'asta è un foglio di carta bianco a righe che riporta entrambe le versioni del ritornello di Fat Bottomed Girls, probabilmente appuntati dal cantante per scopi relativi alla registrazione.



I manoscritti sono accompagnati sia da una lettera di provenienza firmata da Jacky Smith del Fan Club Internazionale Ufficiale dei Queen sia da un certificato di autenticità rilasciato da Gotta Have Rock and Roll.



Il valore stimato

approfondimento Brian May pensa a un seguito di Bohemian Rhapsody I due documenti verranno venduti per un valore stimato tra i 50 mila e i 75 mila dollari (pari a più di 44mila euro e a oltre 67mila euro). Già nel 2013 questa stessa serie di testi manoscritti di Freddie Mercury erano stati messi all'asta sul sito di Christie’s, nell'ambito dell'asta dal titolo "Pop Culture".