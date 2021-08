Brian May pensa a un seguito di Bohemian Rhapsody

approfondimento

Queen, 45 anni fa usciva Bohemian Rhapsody: storia e curiosità

Parlando durante una diretta su instagram con i fan, scrive il Daily Mirror, Brian May ha spiegato: "Lo stiamo valutando. Stiamo cercando idee. Sarà difficile, perché nessuno di noi poteva prevedere il successo che ha avuto. Ma sì, ci stiamo pensando, e in ogni caso dovrà avere un gran copione". Brian May ha anche prodotto Bohemian Rhapsody, che ha decretato anche il trionfo di Rami Malek, che interpretava Mercury, che per quella parte ha vinto l'Oscar.