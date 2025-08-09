Festival di Locarno, Emma Thompson: "Potevo uscire con Trump..."

Dopo Willem Dafoe , al Festival di Locarno è stato il turno di Emma Thompson. L’attrice due volte Premio Oscar, che ha ricevuto il Leopard Club Award, ha incontrato il pubblico al Forum Spazio Cinema per parlare della sua carriera e del suo ultimo film, The Dead of Winter, e ha colto l’occasione per raccontare un aneddoto piuttosto curioso che riguarda il presidente degli Stati Uniti d’America.

"Sarei potuta andare a un appuntamento con Donald Trump, avrei avuto una storia da raccontare oggi - ha detto l’attrice inglese - sarei pure potuta entrare nella storia americana!". L’episodio sarebbe avvenuto durante le riprese di I colori della vittoria, film del 1998 diretto da Mike Nichols, in cui Emma Thompson Susan Stanton, moglie del candidato alle primarie del Partito Democratico Jack Stanton (John Travolta).

"Ero nella mia roulotte – ha aggiunto Thompson - e il mio telefono ha cominciato a suonare. Ho risposto ed era Donald Trump. Pensavo fosse uno scherzo, poi ho capito che era davvero lui e gli ho chiesto come potessi aiutarlo, magari aveva bisogno di indicazioni (risate, ndr). Lui mi ha detto 'magari potresti venire a farmi visita in una delle mie case'". A quel punto, Thompson gli ha risposto "ti farò sapere". L’aneddoto ha divertito il pubblico. "Quel giorno mi son detta: scommetto che ha gente che cerca per lui delle belle donne divorziate da frequentare”, ha concluso.