Sandra Bullock: "Hollywood non voleva che le attrici fossero amiche"

Sandra Bullock: "A Hollywood, nessuno voleva che le attrici fossero amiche tra loro"Spettacolo
Sandra Bullock e Jennifer Aniston sono legate da un'amicizia profonda. Ma, un tempo, i rapporti così erano ostacolati: "Non volevano che ci stimassimo e che ci piacessimo, ci mettevano le une contro le altre"
Sandra Bullock e Jennifer Aniston hanno entrambe debuttato a Hollywood alla fine degli anni Ottanta, per poi diventare delle star tra gli anni Novanta e i Duemila. Hanno persino avuto lo stesso anno di svolta, il 1994, quando Bullock recitò al fianco di Keanu Reeves nel blockbuster Speed e Aniston debuttò nei panni di Rachel Green in Friends. Eppure, solamente da quindici anni sono amiche.
L'amicizia tra Sandra Bullock e Jennifer Aniston
Una quindicina di anni fa, Jennifer Aniston e Sandra Bullock si sono incontrate al matrimonio di un amico comune. Hanno passato la serata a bere, a chiacchierare, e hanno scoperto di avere molte affinità: l'amore per l'interior design e per gli scherzi, persino una frequentazione comune (l'attore Tate Donovan). Da quel momento in poi, non si sono più lasciate: Bullock si è presentata a un provino dell'amica portandole tequila e lime, ma le è anche stata accanto quando, nella sua casa, si è intrufolato uno stalker. Le ragioni di un legame così forte? Le esperienze vissute, sicuramente, ma anche il momento della loro vita in cui si sono trovate. "Venivamo da quel periodo in cui, nel settore, nessuno voleva che le donne fossero amiche: ci mettevano le une contro le altre, ci dicevano che non dovevamo piacerci, rispettarci e supportarci a vicenda".
L’amicizia a Hollywood
A Hollywood, dietro le luci dei riflettori, molti attori hanno trovato in colleghi e colleghe veri e propri compagni di vita, con cui condividere successi, delusioni e momenti lontani dal set. Tra le amicizie più celebri c’è quella tra Matt Damon e Ben Affleck, amici d’infanzia cresciuti insieme a Boston, insieme sul set di Will Hunting – Genio ribelle. Inossidabile anche il legame tra Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire, iniziato da adolescenti durante i provini e consolidato negli anni. Courteney Cox e Jennifer Aniston, conosciutesi sul set di Friends, sono ancora oggi una spalla importante l'una per l'altra. Un’altra coppia iconica è quella formata da George Clooney e Brad Pitt, complici dentro e fuori dal set, mentre Emma Stone e Jennifer Lawrence hanno creato un’amicizia basata su ironia e supporto reciproco.