Sandra Bullock: "Hollywood non voleva che le attrici fossero amiche"

Sandra Bullock e Jennifer Aniston sono legate da un'amicizia profonda. Ma, un tempo, i rapporti così erano ostacolati: "Non volevano che ci stimassimo e che ci piacessimo, ci mettevano le une contro le altre"

Sandra Bullock e Jennifer Aniston hanno entrambe debuttato a Hollywood alla fine degli anni Ottanta, per poi diventare delle star tra gli anni Novanta e i Duemila. Hanno persino avuto lo stesso anno di svolta, il 1994, quando Bullock recitò al fianco di Keanu Reeves nel blockbuster Speed e Aniston debuttò nei panni di Rachel Green in Friends. Eppure, solamente da quindici anni sono amiche.

L'amicizia tra Sandra Bullock e Jennifer Aniston

Una quindicina di anni fa, Jennifer Aniston e Sandra Bullock si sono incontrate al matrimonio di un amico comune. Hanno passato la serata a bere, a chiacchierare, e hanno scoperto di avere molte affinità: l'amore per l'interior design e per gli scherzi, persino una frequentazione comune (l'attore Tate Donovan). Da quel momento in poi, non si sono più lasciate: Bullock si è presentata a un provino dell'amica portandole tequila e lime, ma le è anche stata accanto quando, nella sua casa, si è intrufolato uno stalker. Le ragioni di un legame così forte? Le esperienze vissute, sicuramente, ma anche il momento della loro vita in cui si sono trovate. "Venivamo da quel periodo in cui, nel settore, nessuno voleva che le donne fossero amiche: ci mettevano le une contro le altre, ci dicevano che non dovevamo piacerci, rispettarci e supportarci a vicenda".