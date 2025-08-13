Eddie Redmayne tra il pubblico per le prove del Palio di Siena

In Piazza del Campo, a Siena, è stato avvistato Eddie Redmayne.

L'attore britannico ha assitito alle prove regolamentate, necessarie a verificare le condizioni dei cavalli in vista del tradizionale Palio in programma il 16 agosto.

Eddie Redmayne a Siena

Eddie Redmayne, Premio Oscar per La teoria del tutto, è stato catturato dall'obbiettivo di fan e fotografi davanti al palazzo comunale, insieme a proprietari di cavalli, fantini e dirigenti di contrada. Insieme a lui, a fargli da guida, la fantina Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa.

Non è, Redmayne, il primo vip ad avvicinarsi al Palio di Siena. Negli anni, da qui, sono passate moltissime celebrità. E, quest'anno, si vocifera che potrebbero arrivare Madonna e Sting (già ospite di una terrazza con affaccio su piazza del Campo nel 2023).