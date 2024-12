The Day of the Jackal, Eddie Redmayne tornerà nella seconda stagione

L'attore interpretrà ancora una volta il misterioso sicario Sciacallo. "Se c’è una cosa che lo Sciacallo non sopporta, è una questione in sospeso", ha dichiarato in un videomessaggio su Instagram

Eddie Redmayne tornerà nella seconda stagione della serie tv The Day of the Jackal, dove interpreta il misterioso sicario Sciacallo. L’adattamento di Sky e Peacock del romanzo Il giorno dello sciacallo di Frederick Forsyth e dell’omonimo film del 1973 con protagonista Edward Fox, volto dello Sciacallo, inseguito in tutta Europa da un ostinato detective (nel nuovo adattamento, Lashana Lynch) fino alla morte di uno di due, lascia invece aperta la storia di Redmayne, che in un videomessaggio su Instagram ha dichiarato: “Se c’è una cosa che lo Sciacallo non sopporta, è una questione in sospeso. Quindi ci vediamo presto per la seconda stagione”.