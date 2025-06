Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Lignano Sabbiadoro

Sabato 21 giugno, allo stadio comunale Teghil, va in scena la data zero di "Marco negli stadi 2025", il tour estivo del cantante (che, nei giorni scorsi, ha pubblicato un nuovo singolo)

Il Marco negli stadi 2025, il tour estivo di Marco Mengoni, è ormai al fischio d'inizio. La data zero è infatti in programma sabato 21 giugno, allo Stadio comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD).

Le date estive

Dopo Lignano Sabbiadoro, il tour di Marco Mengoni toccherà:

26 giugno – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

2 luglio – Stadio Olimpico, Roma

5 e 6 luglio - Stadio dall’Ara, Bologna

9 luglio – Stadio Olimpico, Torino

13 e 14 luglio – Stadio San Siro, Milano

17 luglio – Stadio Euganeo, Padova

20 luglio – Stadio San Nicola, Bari

23 e 24 luglio– Stadio San Filippo, Messina

L'8 ottobre, dall'Inalpi Arena di Torino, prenderà invece il via il tour che condurrà Marco Mengoni tra i palazzetti d'Italia e Europa, con gran finale al Palacio Vistalegre di Madrid il 10 dicembre.

Il tour

"Ho scelto di misurarmi con un progetto “audace” ancora più dei tour precedenti", ha spiegato Marco Mengoni alla vigilia del suo nuovo tour. "Mi prendo la responsabilità di ogni scelta, dal numero di luci sul palco al materiale dei vestiti dei performer". La sua idea? Far tuffare il pop nell'opera. Perché, di recente, Mengoni ha decostruito per ricostruire, ed è ripartito da zero.