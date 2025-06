Giorgia, è uscito il nuovo singolo L'unica

Giorgia ha pubblicato il nuovo singolo L’unica. Il brano estivo arriva dopo il successo della canzone La cura per me , che aveva emozionato il pubblico dentro e fuori il Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2025. Il singolo, disponibile da oggi venerdì 20 giugno, è scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate e prodotto da Cripo e Katoo. Allo stesso tempo leggera e potente, l’ironica ed energica L’unica racconta la frenesia di un’estate vissuta con intensità, che può diventare però anche l’occasione per riscoprire sé stessi.

IL TESTO

Resto sola in casa mia mentre sto ballando

In sottofondo Lucy in the Sky with Diamonds

Per la psichedelia

Ho ancora l’occhio lucido, mi sto ascoltando tanto

Sto piangendo, sto piangendo senza alcun rimpianto

Senza buttarmi via (Oh-oh)

Sono tre giorni che non dormo sola a casa mia

E mi rimane solo un briciolo di fantasia

Sento ancora la tua voce come un’eco in lontananza

E vorrei stare da sola, ma sento che

Che si è spezzato qualcosa dentro di me

Che mi uccide e poi mi abbraccia, stupida

Che ti ho amato come una pazza, l’unica

Arriverà un’estate ancora, ma ancora, ma ancora

Guiderò piangendo sola dentro la Toyota

Sì, ma con lo stereo a palla, ah, ah, ah-ah

Io ti ho amato come una pazza, l’unica, ah-ah-ah, ah

È una vita che ti aspetto e non mi aspetto altro

Lo so che un po’ ti manco, tu lo sai

E forse sto impazzendo

Per la psicologia (Oh-oh)

Sono tre giorni che non dormo sola a casa mia

E mi rimane solo un briciolo di fantasia

Sento ancora la tua voce come un’eco in lontananza

E vorrei stare da sola, ma sento che

Che si è spezzato qualcosa dentro di me

Che mi uccide e poi mi abbraccia, stupida

Che ti ho amato come una pazza, l’unica

Arriverà un’estate ancora, ma ancora, ma ancora

Guiderò piangendo sola dentro la Toyota

Sì, ma con lo stereo a palla, ah, ah, ah-ah

Io ti ho amato come una pazza, l’unica, ah-ah-ah, ah

E ti allontani

Il buio scende tra le luci artificiali

Lo so che prima o poi passerà

Ho imparato come si fa

E-e-e-e-e arriverà un’estate ancora, ma ancora, ma ancora

Guiderò piangendo sola dentro la Toyota

Sì, ma con lo stereo a palla, ah, ah, ah-ah

Io ti ho amato come una pazza, l’unica, ah-ah-ah, ah

Ah-ah-ah

L’unica, ah-ah-ah, ah