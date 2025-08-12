Jim Carrey avrebbe dovuto essere Lupin in un film mai realizzato

"Alex Ho ha finito per perdere i diritti, quindi non è mai stato realizzato. La sceneggiatura più folle che abbia mai scritto", ha scritto su Bluesky Peter Briggs, sceneggiatore di Hellboy

Lo sceneggiatore di Hellboy, Peter Briggs, ha raccontato la sceneggiatura più folle che abbia mai scritto: l'adattamento live-action (mai realizzato) di un classico anime. Il protagonista? Jim Carrey.

Le parole di Peter Briggs

In passato, Peter Briggs ha lavorato a un adattamento live-action di Lupin III. Tuttavia il progetto, che vedeva la collaborazione del regista e produttore Tsui Hark, è naufragato. "Alex Ho (un uomo adorabile, adorabile) ha finito per perdere i diritti, quindi non è mai stato realizzato. La sceneggiatura più folle che abbia mai scritto", ha scritto Briggs su Bluesky.

Serie manga pubblicata per la prima volta tra il 1967 e il 1969, Lupin III segue le avventure dell'omonimo ladro, nipote del nipote di Arsenio Lupin. Dal manga nel 2014 è nato un film live-action giapponese diretto da Ryuhei Kitamura, ma famosi sono sopratutto i suoi adattamenti anime, in particolare il film del 1979 Lupin III: Il castello di Cagliostro, che ha segnato il debutto alla regia di Hayao Miyazaki.