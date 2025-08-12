Jim Carrey avrebbe dovuto essere Lupin in un film mai realizzato

"Alex Ho ha finito per perdere i diritti, quindi non è mai stato realizzato. La sceneggiatura più folle che abbia mai scritto", ha scritto su Bluesky Peter Briggs, sceneggiatore di Hellboy
Lo sceneggiatore di Hellboy, Peter Briggs, ha raccontato la sceneggiatura più folle che abbia mai scritto: l'adattamento live-action (mai realizzato) di un classico anime. Il protagonista? Jim Carrey.
Le parole di Peter Briggs
In passato, Peter Briggs ha lavorato a un adattamento live-action di Lupin III. Tuttavia il progetto, che vedeva la collaborazione del regista e produttore Tsui Hark, è naufragato. "Alex Ho (un uomo adorabile, adorabile) ha finito per perdere i diritti, quindi non è mai stato realizzato. La sceneggiatura più folle che abbia mai scritto", ha scritto Briggs su Bluesky.
Serie manga pubblicata per la prima volta tra il 1967 e il 1969, Lupin III segue le avventure dell'omonimo ladro, nipote del nipote di Arsenio Lupin. Dal manga nel 2014 è nato un film live-action giapponese diretto da Ryuhei Kitamura, ma famosi sono sopratutto i suoi adattamenti anime, in particolare il film del 1979 Lupin III: Il castello di Cagliostro, che ha segnato il debutto alla regia di Hayao Miyazaki.
Gli autori del progetto (mai realizzato)
Tsui Hark, nato nel 1950 a Saigon e cresciuto a Hong Kong, è uno dei registi e produttori più influenti del cinema asiatico contemporaneo. Dopo aver studiato cinema negli Stati Uniti, è tornato a Hong Kong alla fine degli anni ’70 iniziando a lavorare in tv. Nel 1979 ha diretto il suo primo lungometraggio, The Butterfly Murders, negli anni ’80 è diventato una figura chiave della “New Wave” di Hong Kong, firmando successi come Zu: Warriors from the Magic Mountain e fondando la casa di produzione Film Workshop, con cui ha lanciato il regista John Woo (A Better Tomorrow). Negli anni ’90 ha rinnovato il genere wuxia con la saga Once Upon a Time in China, che ha consacrato Jet Li come star internazionale. Tra i suoi film più spettacolari, troviamo Detective Dee e The Taking of Tiger Mountain.
Sceneggiatore e regista britannico noto soprattutto per il suo lavoro nel cinema di genere fantasy e fantascientifico, Peter Briggs si è affermato come sceneggiatore negli anni ’80 e ’90, realizzando script ispirati a fumetti e franchise popolari. Il suo progetto più noto è la sceneggiatura originale di Hellboy (2004), scritta anni prima che il film venisse diretto da Guillermo del Toro.