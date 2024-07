Hellboy - The Crooked Man, il trailer e cosa sapere sul film

La pellicola è la quarta ispirata al personaggio dei fumetti inventato da Mike Mignola. Sarà un horror ambientato negli anni '50, che vedrà Hellboy indagare su una comunità di streghe tra i monti Appalachi

Il ritorno di Hellboy al cinema è ormai imminente. La casa di produzione Millennium Media ha diffuso il primo trailer del film Hellboy: The Crooked Man, il quarto dedicato all’antieroe dei fumetti creato da Mike Mignola nel 1993. Il film non sarà un sequel o un prequel dell’ultimo capitolo, quello realizzato nel 2019, ma un reboot da zero della saga che prenderà a prestito la trama di uno dei racconti brevi di Hellboy scritti da Mignola. Potete vedere il trailer in testa a questo articolo.

La trama La trama di Hellboy: The Crooked Man racconta la collaborazione tra Hellboy e un agente agli esordi nel BPRD (Bureau of Paranormal Research and Defense) alla caccia di una comunità di streghe nei monti Appalachi. La storia, la cui sceneggiatura è ispirata al fumetto Hellboy: The Crooked Man, scritto da Mike Mignola e disegnato da Richard Corben, e pubblicato nel 2008 da Dark Horse (in Italia da Magic Press col titolo di L’uomo deforme, incluso nel quinto volume degli omnibus di Hellboy), è un horror ambientato negli anni ‘50. approfondimento Hellboy, il reboot sarà un film folk-horror vietato ai minori

IL REGISTA Regista della pellicola è Brian Taylor (Ghost Rider – Spirito di vendetta, la serie tv Happy!), il terzo a misurarsi col personaggio e il suo universo narrativo. Come già detto, infatti, Hellboy: The Crooked Man è il quarto film di Hellboy. I primi due, Hellboy e Hellboy: The Golden Army sono considerati dei classici del genere cinecomic, entrambi diretti dal grande regista messicano Guillermo del Toro (La forma dell’acqua, Il labirinto del fauno) con Ron Perlman (Don’t Look Up, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley) nei panni e nelle corna del protagonista. Il terzo, datato 2019, Hellboy, è diretto da Neil Marshall con David Harbour (Stranger Things, Black Widow) protagonista.