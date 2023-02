Hellboy, il reboot sarà un film folk-horror vietato ai minori

I fan di Hellboy hanno ancora negli occhi le immagini del film del 2019 con David Harbour nei panni del protagonista. Dopo le prime due versioni di successo, l’improvviso fallimento del terzo tentativo ha particolarmente colpito gli appassionati, che ora confidano in Brian Taylor, scelto come regista, per riportare il personaggio ai suoi fasti iniziali. Taylor per gli appassionati del genere è una garanzia ed è noto soprattutto per i lavori fatti con Mark Neveldine. Sono poche le informazioni al momento disponibili sul progetto, anche perché non è stata finora nemmeno chiusa la fase dei casting per gli attori. La produzione è ancora alla ricerca degli interpreti e solo quando si avranno le prime indicazioni in tal senso sarà possibile avere informazioni più concrete in merito al progetto.

Le parole di Brian Taylor alla Berlinale

vedi anche

Scream VI, pubblicato un nuovo teaser del film horror

Quindi, finora l’unica certezza è che Hellboy si farà e che sarà un film di ispirazione folk-horror vietato ai minori per i contenuti che saranno proposti. “I film di Guillermo del Toro erano delle imponenti opere che erano in tutto e per tutto in stile del Toro. Ma alcuni dei fumetti che Mike Mignola realizzava a quel tempo avevano un feeling profondamente differente”, ha spiegato Taylor. Poi, nel cercare di spiegare come intende presentare il lavoro, ha aggiunto: “L’uomo deforme, in particolare, è davvero iconico, scritto da Mike e disegnato da un’altra leggenda come Richard Corben. Ambientato verso la fine degli anni ’50. La mia versione preferita del personaggio. È questo che mi attira, poter esplorare una fase che consente un vero e proprio reset e far vedere un Hellboy che ancora non abbiamo visto al cinema”. L’idea nasce da un concetto semplice: il film deve fare parlare di sé ed essere molto forte: “Ho proposto un folk horror vietato ai minori e il team di Millennium è stato di totale supporto. Un bel gruppo di persone, amanti dell’horror. Abbiamo chiaramente parlato del fatto che non ha alcun senso fare un film vietato ai minori tanto per farlo. Per essere fatto in quel modo deve avere determinati elementi. E il materiale originale alla base di questo film è spaventoso, violento e adulto”.