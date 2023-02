The Pope’s Exorcist, film con Russell Crowe nel ruolo di Padre Amorth

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È stato pubblicato un inedito teaser di The Pope’s Exorcist, l’attesissima pellicola dell’orrore che vede Russell Crowe nei panni di Padre Amorth, l’esorcista più famoso della storia.

È Sony Pictures, che produce il film, ad avere condiviso in queste ore il video che anticipa ciò che ci aspetta sul grande schermo.



L’horror arriverà nei cinema americani ad aprile, mentre per adesso non si sa con precisione la data d’uscita nelle sale italiane. Comunque arriverà a breve, per la gioia degli amanti dell’orrore e dei fan di Russell Crowe.

Il ruolo del divo hollywoodiano è abbastanza insolito per lui: impersona il famoso Padre Gabriele Amorth, morto nel 2016 e già protagonista del docufilm The Devil and Father Amorth di William Friedkin.

Padre Amorth ha realizzato oltre 100mila esorcismi durante la sua carriera. Questa pellicola si baserà sui libri An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories, che raccolgono proprio le memorie dell'esorcista.

Il trailer ufficiale è anch’esso in uscita, ma già da questo primo teaser possiamo goderci qualche succulenta anticipazione.

