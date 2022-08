The Pope’s Exorcist, Franco Nero è il Papa del film con Russell Crowe

È stato annunciato che a calarsi nei panni del pontefice nel nuovo attesissimo film con protagonista il divo sarà un altro grande divo, ossia il mitico attore italiano Franco Nero. La leggenda del cinema nostrano (e non solo nostrano: da Quentin Tarantino a Luis Buñuel e Claude Chabrol ha lavorato con tanti mostri sacri internazionali) interpreterà il ruolo del Papa del thriller diretto da Julius Avery che racconta la storia di Padre Gabriele Amorth, impersonato da Crowe

Franco Nero interpreterà il Papa in “The Pope’s Exorcist”, l’attesissimo film con protagonista Russell Crowe.

È stato da poco annunciato che a calarsi nei panni del pontefice di questa pellicola hollywoodiana, con a capo il divo statunitense, sarà il grande attore italiano. Nero affiancherà sul set grandi nomi di colleghi perlopiù d’oltreoceano nel thriller diretto da Julius Avery che racconta la storia di Padre Gabriele Amorth, l’esorcista del Vaticano qui impersonato da Crowe.



Oltre a Franco Nero (e a Crowe chiaramente), il cast comprende Alex Essoe, Daniel Zovatto, Laurel Marsden, Cornell S. John e Peter DeSouza-Feighoney. Per quanto riguarda alcuni degli attori annunciati, non si sa ancora niente circa i ruoli a loro affidati (Marsden, DeSouza-Feighoney e John sono ancora un’incognita per ciò che concerne i loro personaggi).



La storia di Padre Gabriele Amorth

Padre Gabriele Amorth era già stato celebrato in un documentario diretto da William Friedkin, dal titolo "The Devil and Father Amorth". Questo nuovo film, "The Pope's Exorcist", sarà basato su due dei numerosi memoir che sono stati lasciati dall'esorcista del Vaticano. Nello specifico si tratta di "Memorie di un esorcista" e "Il segno dell'esorcista".

Amorth è spirato all'età di 91 anni nel 2016, dopo aver effettuato oltre 100.000 esorcismi nel corso di una carriera trentennale.



La produzione del film

"The Pope's Exorcist" è diretto dall'australiano Julius Avery, l'acclamato regista del film dell'orrore sovrannaturale intitolato "Overlord". Avery ha recentemente affermato che per lui lavorare assieme a Russell Crowe equivale ad aver finalmente realizzato un sogno nel cassetto.

Oltre al grande Russell Crowe, Julius Avery sarà senz'altro ben felice anche di dirigere un mostro sacro della settima arte del calibro di Franco Nero. Le riprese di “The Pope’s Exorcist” dovrebbero iniziare a settembre 2022 in Irlanda. La sceneggiatura è firmata da Evan Spiliotopoulos, con la supervisione di Chuck MacLean. Per quanto riguarda il cast, oltre a Franco Nero e Russell Crowe c’è la giovanissima Laurel Marsden: ventenne (classe 2001), è apparsa di recente nella serie televisiva “Ms. Marvel” e la vedremo prossimamente assieme ad Asa Butterfield e Natalia Dyer nell’horror “All Fun and Games”.

Un altro membro del cast di “The Pope’s Exorcist” è Peter DeSouza-Feighoney, un attore esordiente, mentre Cornell S. John ha già lavorato a film di rilievo, come “Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald” e “Le Cronache di Narnia: Il principe Caspian”.



Franco Nero, un mito vivente

L'attore italiano Franco Nero è un mostro sacro della settima arte, di cui è un autentico veterano: parliamo di un attore che vanta una filmografia di oltre 200 titoli e ruoli. La pellicola più iconica della sua carriera è "Django", il western diretto nel 1966 da Sergio Corbucci. Parliamo di quello che è considerato una pietra miliare del western all'italiana, ossia quel sottogenere in cui il western viene marmorizzato da vene di violenza e cinismo ai massimi livelli. Infatti, quando uscì nelle sale a metà degli anni '60, "Django" venne visto come uno dei film più violenti mai prodotti fino a quel momento. Il resto è storia.

Grazie a quel film Franco Nero è diventato uno degli attori più famosi a livello internazionale per quanto riguarda il genere spaghetti western. Ricordiamo inoltre che “Django” ha ispirato anche Quentin Tarantino (grande goloso di spaghetti western) per il suo acclamatissimo “Django Unchained”, il film del 2012 con protagonisti Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e Samuel L. Jackson.



Sia per il titolo sia per la trama, il film di Tarantino omaggia chiaramente il quasi omonimo film di Corbucci. E anche per il casting: Franco Nero interpreta per l’occasione Amerigo Vassepi.



Oltre ad aver lavorato con i più grandi registi della storia sia nostrana (da Lucio Fulci a Franco Zeffirelli fino ad arrivare a Elio Petri, giusto per citarne alcuni) e della storia mondiale (Luis Buñuel e Claude Chabrol, tra gli altri), Franco Nero nel 2012 è stato protagonista di un'interessante pellicola di genere horror e sci-fi firmata da un giovane regista italiano, vogherese per la precisione: Marco Rosson. Si intitola "New Order" ed è un film indipendente girato nell'Oltrepo Pavese, nei pressi di Garlazzolo (e a Voghera, in provincia di Pavia, città natale di Rosson). Per la regia di questo giovane regista, Franco Nero si è calato nel ruolo del dottor Cornelius Van Morgen. "New Order" è stato presentato in prima mondiale a Los Angeles nel 2012 ed è stato distribuito in quasi tutto il mondo (Nord America, Canada, Asia e Africa) dalla distribuzione americana. Ma oltre alla presenza notevole di Franco Nero, questo film di Marco Rosson meriterebbe una nuova attenzione per le virtù profetiche che, con il senno di poi, connotano Rosson: la trama racconta del pianeta Terra colto nell'anno 2032, tre anni dopo che un virus sconosciuto ha provocato un'epidemia mondiale e causato la morte del 90% della popolazione. Correva l'anno 2012: solo sette anni più tardi si sarebbe in parte avverata quella profezia. Speriamo che, calandosi ora nella parte del Papa, Franco Nero riesca a dare al mondo qualche benedizione perché le cose inizino ad andare per il verso giusto…



Se ve lo siete persi nel 2012, di seguito vi proponiamo il trailer dell'horror fantascientifico di Marco Rosson con Franco Nero protagonista: ecco “New Order”.