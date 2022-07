2/8 Foto tratte dal profilo Twitter di Russel Crowe

Sul suo profilo Twitter ha commentato una sua foto del Colosseo con queste parole “Taking the kids to see my old office”. Tradotto: “Sto portando i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”, facendo riferimento a quando interpretò il personaggio di Massimo Decimo Meridio nel film Il Gladiatore, diretto nel 2000 da Ridley Scott

