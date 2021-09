Il Gladiatore 2, Ridley Scott al lavoro per la sceneggiatura

Il Gladiatore avrà un seguito? Non vogliamo esagerare con gli spoiler, ma il finale del film del 2000 con Russell Crowe non sembrava lasciare spiragli a un secondo capitolo – a meno che il figlio... Dev'essere stato questo il pensiero di Ridley Scott, 83 anni ma ancora in gran forma come conferma l'ottimo The Last Duel visto a Venezia e l'imminente House of Gucci. Il regista di Blade Runner, Alien e almeno un'altra decina di grandi titoli ha confermato la volontà di mettersi al lavoro per la sceneggiatura di Gladiator 2.